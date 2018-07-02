"Новая МММ": в какую ловушку попали водители авто на еврономерах

Украинцы, покупающие автомобили на еврономерах, становятся жертвами грандиозной аферы, в результате которой они рискуют лишиться любого права собственности на данные авто.

Об этом заявил в эфире ObozTV гендиректор Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко, комментируя требование водителей еврономеров отменить плату за растаможивание.

Эксперт подчеркнул, что с юридической точки зрения "евробляхи" никто не покупает – они принадлежат иностранцам.

"Тут вопрос в массовом сознании. Люди говорят - я купил машину по генеральной доверенности. Я говорю - ты ее не купил и не приобрел. Завтра владелец автомобиля умрет, и генеральная доверенность исчезнет – это же не твоя машина. "Как это, я же деньги заплатил!". Люди не понимают, что это не их машина. Эта машина принадлежит литовской фирме или какому-то поляку", - объяснил Назаренко.

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По словам эксперта, в случае введения нулевой растаможки, украинцам, которые ездят на таких автомобилях, нужно будет выехать в Литву, чтобы снять свою машину с учета.

"Фирма, на которую зарегистрировано авто, должна через нотариуса оформить договор купли-продажи или дарения, должна заплатить соответствующие налоги. Как вы думаете, где будут эти фирмы, когда Верховная Рада объявит амнистию и нулевую растаможку? Эти фирмы исчезнут, никому не выгодно эти налоги платить. А украинцев оставят с чужой собственностью", - заявил он.

"Мне некоторые депутаты говорят - мы сейчас разрешим растаможку тем, у кого документы на машину. Завтра какой-нибудь литовец скупит у литовской фирмы в собственность 10 тысяч авто, а затем подаст в Европейский суд на Украину, которая разрешила растаможить его собственность. Это собственность литовской фирмы, и Украина попадет в огромные штрафы - и таможня, и МВД", - подчеркнул Назаренко.

"Это своего рода МММ - люди поверили аферистам и проходимцам. Жаль этих людей, но каждый должен отвечать за свои действия", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект главы комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной относительно растаможивания машин на еврономерах.

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