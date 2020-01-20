Разница колоссальная! Экономист сравнил зарплаты топчиновников Украины и Польши

Зарплаты и премии украинских топ-чиновников в разы выше, чем у их коллег из Польше. А вот ключевые экономические показатели Украины – в разы хуже.

При этом обычные работники продолжают получать "копейки". Об этом сообщил на своей странице в Facebook управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Он сравнил зарплаты и премии, которые получают ключевые чиновники в Украине и в Польше, а также, насколько эффективно работают экономики стран.

Зарплаты чиновников в Украине и Польше

Минимальная зарплата

Украина – 4723 грн ($191);

Польша – 2600 злотых ($680).

Средняя зарплата за третий квартал 2019 года (последний имеющийся идентичный период с официальными данными)

Украина – 10731,67 грн ($428);

Польша – 4839,24 злотых ($1234).

ВВП на душу населения в 2019 году (по предварительному прогнозу МВФ)

Украина – $3592;

Польша – $14902.

Прирост реального ВВП (по кварталам в 2019 году)

Украина – 2,5% в первом квартале, 4,6% во втором квартале, 4,1% в третьем квартале,

Польша – 4,8%, 4,6% и 3,9% соответственно.

Зарплаты и премии руководителям министерств

Украина. Все ограничения на премии сняты (по словам министра экономики Тимофея Милованова), а заместители, по его словам, должны получать рыночную оплату – минимум 147,2 тыс грн ($6064). В декабре заместителям министра экономики была начислена зарплата от 142939 грн ($6050) до 195350 грн ($8268).

Польша. Все начисленные зарплаты и премии с 2002 года жестко регламентируются указом президента Польши и привязаны к базовой ставке по стране (kwota bazowa). Заместители министра не могут получить зарплату более 4*kwota bazowa, премии за дополнительные функции в размере 1,2*kwota bazowa и доплату за стаж на государственной службе от 5 до 20%.

На 2019 год kwota bazowa для государственных служащих составляла 1789,42 злотых ($456,30). Соответственно, начисления заместителей министра могли максимум составлять (4+1,2)*$456,30 = $2372,60 + от 5 до 20% доплата за стаж.

Зарплаты руководителя Центрального банка

Украина. Председатель НБУ Яков Смолий задекларировал зарплату в декабре 2019 года в размере 417285 грн ($17661).

Польша. Зарплата руководителя Центрального банка в соответствии с указом президента Польши не может быть больше чем 6,2*kwota bazowa, премии за дополнительные функции в размере 2*kwota bazowa и доплату за стаж на государственной службе от 5 до 20%.

Соответственно, начисления руководителя ЦБ Польши могли максимум составлять (6,2+2)*$456,30 = $3741,66 + от 5 до 20% доплата за стаж+премии.

"Я не сторонник низких зарплат для государственных служащих, но должны быть справедливые начисления на всех уровнях, а не только на уровне топ-чиновников. И самое главное, что в стране должен действовать ключевой принцип – неотвратимости жесткого наказания за коррупцию", – подытожил Компаниец.

Зарплаты чиновников в Украине и Польше Владимир Компаниец

Зарплаты чиновников в Украине и Польше Владимир Компаниец

Зарплаты чиновников в Украине и Польше Владимир Компаниец

Зарплаты чиновников в Украине и Польше Владимир Компаниец

Как писал OBOZREVATEL, ранее Милованов пожаловался на низкую заработную плату, заявив, что должен получать от $5000 до $10 000. Министр указал, что зарплаты, которые сейчас существуют в Кабмине, "толкают на коррупцию".

Министр экономического развития и торговли Украины Тимофей Милованов вновь пожаловался на зарплаты в Кабмине, посетовав, что заместители министров увольняются из-за низких окладов.

Топ-менеджеры НАК "Нафтогаз", которые смогли добиться от российского "Газпрома" выплаты почти $3 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража, получат премию в размере 1% от этой суммы.

15 января премьер-министр Алексей Гончарук поддержал инициативу повышения зарплат членам правительства.

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