Не указал заработки: нардеп от "Слуги народа" метит на государственную должность

Народный депутат от "Слуги народа" Алексей Кучер подал подал электронную декларацию как кандидат на пост главы Харьковской ОГА. Там квартиры и биткоины, но ни копейки заработков в 2018 году.

В Верховной Раде Кучер возглавляет подкомитет по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов оказания правовой помощи (входит в комитет ВР по вопросам правовой политики). Декларация появилась на сайте НАЗК поздним вечером в понедельник, 7 октября.

Нардеп указал, что вместе с женой владеет квартирой площадью 62,9 кв.м. Также он сам имеет в собственности две квартиры площадью 68,6 кв.м. (приобрел в июне 2018 года,тогда она стоила 612 тыс. грн) и 61,9 кв.м. (приобретена в сентябре 2018 года за 653 тыс. грн.).

Также нардеп владеет земельным участком площадью 6,25 гектар.

Кучер внес в декларацию часы Rolex, автомобиль Lexus NX 200T 2017 года выпуска (стоимость новой сейчас составляет около $50 тыс), Volkswagen Passat (2011 г.в.) и грузовик ГАЗ-САЗ 3507 (1987 г.в.).

Среди других ценностей в декларации – 11 акций "Николаевцемента", 77 биткоинов и $87 тыс. Кучеру принадлежат 10% юркомпании "Дартли Груп".

У его жены Виктории также указаны часы Rolex, автомобили Mitsubishi Outlander 2003 г.в. и Audi Q5 2011 г.в. и $205 тыс. На ней числятся два земельных участка и недостроенный дом.

Информации о том, сколько кандидат на пост главы ХОГА официально заработал в 2018 году, в декларации нет.

Известно, что Алексею Кучеру 34 года, до избрания в Раду он занимался адвокатурой. В Верховную Раду он попал от партии "Слуга народа" (хотя сам беспартийный). На своем округе Кучер победил тогдашнего главу Харьковского облсовета Сергея Чернова.

Сейчас Харьковской ОГА руководит Юлия Свелтичная. 7 сентября распоряжением Кабмина ее уволили с формулировкой "в связи с завершением полномочий предыдущего президента". И затем снова назначили на эту должность.

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