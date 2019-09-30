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30 сентября • обновлено в 17:30
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Не поверили Зеленскому? Владельцы "евроблях" объявили о новом протесте

3.1т Читать материал на украинском

Владельцы авто на иностранной регистрации объявили о новой акции протеста. Ее проведут в среду, 2 октября, под Верховной Радой.

Об этом сказал руководитель "Авто Евро Силы" Олег Ярошевич в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Несмотря на то, что в правительстве пошли "евробляхерам" на уступки и пообещали до конца года написать новый законопроект, который упростит растаможку, активисты собираются поставить сцену под Верховной Радой и встретиться с представителями аппарата президента.

Их требование – полностью отменить акциз и снизить ставку на растамаживание транспортных средств. Еще они хотят уволить таможенников, которых подозревают в коррупции. Активисты опасаются, что новая Рада сорвет реформу по растаможке авто.

"Мы не идем против президента или новой Верховной Рады. Мы идем для того, чтобы нас услышали. Иначе любое затягивание времени грозит тем, что мы зайдем в зиму, где 31 декабря закончится льготный период. Сегодня мы получили отсрочку не в том формате, который предложил президент. Нас уже могут штрафовать. Депутаты нам приготовили ловушку, а себе – заделы для манипуляций. Поэтому мы будем спрашивать, почему закон в Раде не ставят на голосование", – сказал Ярошевич.

Владельцы "евроблях" объявили о новом протесте

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Тема
Авто на еврономерах
Место
Украина
Тег
Еврономера
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
кароче, всем владельцам евроблях выплатить премию в размере стоимости президентского мерса. Иначе пожалеете!
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руденко евгений
руденко евгений
пора бы ребят немного приструнить, а то могут понять, что они главные по стране...
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руденко евгений
руденко евгений
филипп филипыч, если государство не знает, как обращаться с людьми, нарушающими закон, то руководству государства нужно подать в отставку. Люди прекрасно знали, что они делают незаконно, ввозя таким способом машины. Не захотят платить - отбирать и под пресс. Или восстанавливаем верховенство права, как обещал наш президент, или не восстанавливаем и говорим, что не можем.
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филипп филипыч
филипп филипыч
руденко евгений, каким образом?
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