Не поверили Зеленскому? Владельцы "евроблях" объявили о новом протесте

Владельцы авто на иностранной регистрации объявили о новой акции протеста. Ее проведут в среду, 2 октября, под Верховной Радой.

Об этом сказал руководитель "Авто Евро Силы" Олег Ярошевич в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Несмотря на то, что в правительстве пошли "евробляхерам" на уступки и пообещали до конца года написать новый законопроект, который упростит растаможку, активисты собираются поставить сцену под Верховной Радой и встретиться с представителями аппарата президента.

Их требование – полностью отменить акциз и снизить ставку на растамаживание транспортных средств. Еще они хотят уволить таможенников, которых подозревают в коррупции. Активисты опасаются, что новая Рада сорвет реформу по растаможке авто.

"Мы не идем против президента или новой Верховной Рады. Мы идем для того, чтобы нас услышали. Иначе любое затягивание времени грозит тем, что мы зайдем в зиму, где 31 декабря закончится льготный период. Сегодня мы получили отсрочку не в том формате, который предложил президент. Нас уже могут штрафовать. Депутаты нам приготовили ловушку, а себе – заделы для манипуляций. Поэтому мы будем спрашивать, почему закон в Раде не ставят на голосование", – сказал Ярошевич.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в четверг, 19 сентября, подписал законопроект президента Владимира Зеленского об отсрочке введения штрафов для водителей авто на еврономерах.

В Украине с начала действия штрафов для автомобилей на европейской регистрации ("евробляхеров") составлено более 200 протоколов.

25 сентября в Кабмине прошла масштабная чистка. В частности, был уволен глава "Укртрансбезопасности" Михаил Ноняк. Его отставки добивались "евробляхеры".

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