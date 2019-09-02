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2 сентября • обновлено в 12:45
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Вывезли из Сирии: выяснилось вещество, которым Россия травит Крым

2.3т Читать материал на украинском

Экологическая обстановка в районе завода "Крымский титан" ухудшается из-за переработки вывезенных из Сирии фосфатов, в которых содержится уран.

Новые доказательства этого появились в статье Financial Times "Москва собирает свои военные трофеи в Сирии". Об этом пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"По данным издания, государственный завод по производству удобрений близ города Хомс взят под полный контроль российских наемников. Таким образом Кремль получил доступ к одним из крупнейших в мире запасов фосфатов, необходимых для производства удобрений. В этом же году россияне также заключили контракт на управление портом Тартус, что дает им возможность свободно и без каких либо ограничений заниматься вывозом фосфатов", – написал блогер на Facebook.

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"Отмечу, что особенность сирийских фосфатов заключается в том, что при их переработке происходит выделение радиоактивных элементов, в частности урана в количестве 300 г на метрическую тонну. А данный показатель значительно превышает допустимые нормы", – пишет Коваленко.

По его словам, теперь не нужно удивляться, что экологическая обстановка в оккупированном Крыму снова стала темой №1.

"Ведь при больших нагрузках и нарушении технологического процесса, в том числе связанного с отсутствием воды, таких последствий не избежать. Но разве оккупантов состояние экологии и здоровье местного населения должны волновать, когда для них полуостров это не более чем военная база и химический (а теперь ещё и радиоактивный) отстойник", – подводит итог Коваленко.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым без воды Крымский титан Крым
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