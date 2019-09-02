Вывезли из Сирии: выяснилось вещество, которым Россия травит Крым

Экологическая обстановка в районе завода "Крымский титан" ухудшается из-за переработки вывезенных из Сирии фосфатов, в которых содержится уран.
Новые доказательства этого появились в статье Financial Times "Москва собирает свои военные трофеи в Сирии". Об этом пишет военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
"По данным издания, государственный завод по производству удобрений близ города Хомс взят под полный контроль российских наемников. Таким образом Кремль получил доступ к одним из крупнейших в мире запасов фосфатов, необходимых для производства удобрений. В этом же году россияне также заключили контракт на управление портом Тартус, что дает им возможность свободно и без каких либо ограничений заниматься вывозом фосфатов", – написал блогер на Facebook.
"Отмечу, что особенность сирийских фосфатов заключается в том, что при их переработке происходит выделение радиоактивных элементов, в частности урана в количестве 300 г на метрическую тонну. А данный показатель значительно превышает допустимые нормы", – пишет Коваленко.
По его словам, теперь не нужно удивляться, что экологическая обстановка в оккупированном Крыму снова стала темой №1.
"Ведь при больших нагрузках и нарушении технологического процесса, в том числе связанного с отсутствием воды, таких последствий не избежать. Но разве оккупантов состояние экологии и здоровье местного населения должны волновать, когда для них полуостров это не более чем военная база и химический (а теперь ещё и радиоактивный) отстойник", – подводит итог Коваленко.
"Крымский титан"
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Как сообщал OBOZREVATEL:
В 2018 году в Армянске произошел выброс химических веществ с завода "Крымский титан".
Ранее в городе рассказывали, что запах кислоты витает в воздухе уже три года подряд, но в 2018-м ситуация стала гораздо серьезнее.
Во время экологической катастрофы в прошлом году оккупационные "власти" были вынуждены эвакуировать из накрытого химическим выбросом города детей. Вскоре стало известно, что "химатака" из полуострова добралась и до материковой части Украины.
13 сентября 2018-го ситуация с загрязненностью воздуха в окрестностях завода украинского олигарха Дмитрия Фирташа "Крымский титан" ухудшилась. Крымчане сообщили о новой волне "химической атаки", жалуясь на плохое самочувствие.
14 сентября в городе ввели режим чрезвычайной ситуации. Однако уже 23 числа его отменили.
В июне 2019-го местные жители снова почувствовали симптомы, похожие на те, которые испытывали при ЧП на "Крымском титане" в 2018 году.
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