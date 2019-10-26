Из оборота вывели мелкие монеты: сколько их уже забрали у украинцев

Нацбанк Украины изъял почти 10 млн штук мелких монет номиналом 1, 2 и 5 копеек с момента прекращения их оборота.

Об этом в НУБ сообщили в комментарии "Громадському". "За период с 01.10.2019 года по 23.10.2019 года включительно из обращения изъято почти 10 млн штук вышеупомянутых монет", – сообщили в НБУ.

В то же время там отметили, что большинство мелких монет все еще остается на руках у украинцев. Всего в обороте находится около 5,71 млрд монет мелких номиналов, из которых больше всего – номиналом 1 копейка. Их у украинцев 2,43 млрд штук.

Как сообщал OBOZREVATEL, со вторника, 1 октября, в Украине из оборота вывели мелкие монеты – номиналом 1, 2 и 5 копеек. Магазины их больше не принимают, но мелочь еще на протяжении года можно обменять в любом банке.

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