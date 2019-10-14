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14 октября • обновлено в 13:33
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Названы обладатели Нобелевской премии по экономике

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Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за "экспериментальный подход в борьбе с бедностью".

Об этом говорится в заявлении комитета, опубликованном в Twitter.

Представленный ими новый подход к борьбе с бедностью предлагает решение глобальной проблемы по частям — урегулирование отдельных вопросов в конечном итоге ведет к решению общей задачи.

Абхиджит Банерджи — американо-индийский ученый, Эстер Дюфло — представительница Франции, Майкл Кремер — и экономист из США. Они разделят премию в равных долях.

Майкл Кремер

Майкл Кремер

Эстер Дюфло

Эстер Дюфло

Абхиджит Банерджи

Абхиджит Банерджи

Дюфло стала лишь второй в истории Нобелевской премии по экономике женщиной-лауреатом. Ей 46 лет, она стала самым молодым экономистом, удостоенным награды.

Награду учредил шведский Госбанк в 1968 году, она не относится к основным пяти премиям, оговоренным самим Нобелем в завещании в 1895 году.

Ее ежегодно присуждает Королевская академия наук, денежное вознаграждение, как и сумма остальных премий, составляет девять миллионов шведских крон (около 900 тысяч долларов).

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Тема
Нобелевская премия
Место
Швеция Стокгольм
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