Названы обладатели Нобелевской премии по экономике

Премию памяти Альфреда Нобеля по экономике за 2019 год получили экономисты Абиджит Банерджи, Эстер Дюфло и Майкл Кремер за "экспериментальный подход в борьбе с бедностью".

Об этом говорится в заявлении комитета, опубликованном в Twitter.

BREAKING NEWS:

The 2019 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer “for their experimental approach to alleviating global poverty.”#NobelPrize pic.twitter.com/SuJfPoRe2N — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 14, 2019

Представленный ими новый подход к борьбе с бедностью предлагает решение глобальной проблемы по частям — урегулирование отдельных вопросов в конечном итоге ведет к решению общей задачи.

Абхиджит Банерджи — американо-индийский ученый, Эстер Дюфло — представительница Франции, Майкл Кремер — и экономист из США. Они разделят премию в равных долях.

Майкл Кремер

Эстер Дюфло

Абхиджит Банерджи

Дюфло стала лишь второй в истории Нобелевской премии по экономике женщиной-лауреатом. Ей 46 лет, она стала самым молодым экономистом, удостоенным награды.

Награду учредил шведский Госбанк в 1968 году, она не относится к основным пяти премиям, оговоренным самим Нобелем в завещании в 1895 году.

Ее ежегодно присуждает Королевская академия наук, денежное вознаграждение, как и сумма остальных премий, составляет девять миллионов шведских крон (около 900 тысяч долларов).

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