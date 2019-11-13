Нашел лазейку: адвокат объяснил скандальное решение суда в пользу Коломойского

Решение Северного апелляционного хозсуда Киева, который "простил" компании олигарха Игоря Коломойского 7,5 млрд грн, объясняется "минами", предусмотрительно заложенными им в договора о кредитах.

Такое мнение в комментарии OBOZREVATEL высказал адвокат Ростислав Кравец. По его словам, это проверенная технология, которая, к примеру, была обкатана на банке "Финансы и кредит", который "подарил" порядка 100 млн гривен процентов по кредиту "АвтоКрАЗу". Обе компании принадлежат олигарху и бывшему народному депутату Константину Жеваго.

"Связанные с банками лица могут заранее вносить в кредитные договоры несправедливые условия, либо заключать договора, которые меняют условия по процентам. А потом в судах такие условия по процентам признают недействительными, что влечет признание незаконными начисленных процентов", – сказал Кравец.

По словам адвоката, это не первый случай. Банкиры этим пользуются, чтобы скрыто рефинансировать свои предприятия. "Причина в безграмотном законодательстве, которое построено исключительно с целью защиты банковских структур. Оно дает возможности уклоняться от исполнения обязанностей, не выполнять взятые на себя обязательства", – подытожил Кравец.

Адвокат прокомментировал решение в пользу Коломойского

Как сообщал OBOZREVATEL, компании олигарха Игоря Коломойского выиграли суд по кредитным договорам на 7,5 млрд грн, заключенным с ПриватБанком в 2006-2016 годах. Такое решение принял Северный апелляционный хозяйственный суд (г. Киев) в деле по иску компании ООО "Тех-Трейд-Инвест" к ПриватБанку и четырем другим компаниям. Он признал недействительными некоторые условия в нескольких кредитных договорах, заключенных между ПриватБанком и ответчиками в 2006-2016 годах

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