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29 апреля • обновлено в 17:51
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Нардеп Герега предложил Кличко покупать маски в его "Эпицентре"

2.6т
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Народный депутат Александр Герега (депутатская группа "За будущее") предложил мэру Киева Виталию Кличко покупать маски и другие медицинские товары в гипермаркетах "Эпицентр", совладельцем которых он является.

Об этом говорится в письме, которую нардеп отправил на имя киевского городского головы, сообщила "Украинская правда". Оно было напечатано на депутатском бланке, а по закону нардепы не могут совмещать работу в ВР с бизнесом (однако могут оставаться владельцами своего бизнеса).

Герега предложил покупать маски у него

Герега предложил покупать маски у него

"Уважаемый Виталий Владимирович! На прошлой неделе самолет "Мрия" доставил в Украину большую партию медицинских масок, очков, стерильных комбинезонов 5 степени защиты, а также другие товары противоэпидемического назначения. Все они имеют европейский и украинский сертификаты качества. Когда будет заказана большая партия, цена будет меньше (прайс товаров прилагается). Если будет ваша заинтересованность, то просим вас обращаться со всеми вопросами к определенным лицам в компании "Эпицентр К", – сказано в документе.

Письмо от Гереги в КГГА

Письмо от Гереги в КГГА

pravda.com.ua

Письмо было напечатано на бланке нардепа. В нем также были указаны имена и телефоны 4 человек, с которым можно связаться по этому вопросу.

Люди, чьи контактные данные были указаны в письме, подтвердили, что такие товары в гипермаркетах действительно есть в продаже.

"Помощница Гереги Ольга Григорьева сообщила УП, что письмо на имя Кличко было единственным подобным направленным письмом, что оно был ошибкой другой помощницы, и сейчас нардеп с этим разбирается", – сказано в публикации.

Письма пришли и депутатам

Такие же письма, по данным УП пришли и народным депутатам. "Письма приходят всем на депутатские ящики", – сказали собеседники сайта.

Письма от Гереги депутатам

Письма от Гереги депутатам

pravda.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть строительных гипермаркетов "Эпицентр" грубо нарушала постановление Кабмина об ограничении торговли товарами, которые не входят в перечень товаров первой необходимости – и продолжала работать, несмотря на запрет. Кроме создания угрозы для здоровья украинцев, компания еще нарушила антимонопольное законодательство Украины.

"Эпицентр", несмотря на существующие запреты и ограничения, во время карантина продолжил торговать стройматериалами, прикрываясь письмом за подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля от 18 марта 2020 года.

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Автор
Андрей Довгань
Место
Украина
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Мир Миру
Мир Миру
Це бомбезна новина для Зеленського. А пересічні громадяни вже пакують валізи.
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Экономика Рынки и компании

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