Только в отелях: появились нюансы нашумешего проекта о легализации казино

Законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине предусматривает открытие казино только на базе крупных 5-звездочных отелей.

Об этом говорится в одной из последних версий документа, пишет "Экономическая правда". Сам проект закона пока не опубликован.

"В тексте идет речь о размещении казино только на базе пятизвездочных отелей. В случае Киева – такими могут стать гостиницы с номерным фондом не менее 200 номеров, в Одессе, Харькове, Днепре и Львове – не менее 120 номеров. Для других городов размер номерного фонда должен быть не менее 100 номеров", – отмечается в материале.

В казино должно использоваться сертифицированное оборудование, которое исключает возможность для постороннего вмешательства. Принятие и возврат средств будет осуществляться исключительно через кассы, а срок выплаты игроку выигрыша (приза) больше 5 млн грн, не должен превышать 10 дней.

При этом казино не могут находиться в зданиях органов госвласти, религиозных помещениях, учреждениях здравоохранения, культуры, в школах и детсадах, жилых домах, детских развлекательных центрах, киосках, а также под навесами.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что правительство рассчитывает на около 2 млрд гривен поступлений в бюджет от легализации игорного бизнеса.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что легализует азартный бизнес в Украине. "Мы легализуем азартные игры, а именно казино в пятизвездочных отелях", – сообщил глава государства.

Будучи еще кандидатом в президенты Зеленский рассказал, что готов создать в стране аналог американского Лас-Вегаса, где будут легализованы проституция и игорный бизнес.

29 сентября Кабинет министров одобрил законопроект о легализации игорного бизнеса в Украине.

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