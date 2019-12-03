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3 декабря • обновлено в 03:17
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Наливайки и ломбарды: в Крыму обнаружили влияние России

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Жители оккупированного Россией Крыма жалуются на "наливайки" и конторы микрозаймов, как грибы после дождя появившиеся на каждом шагу. Люди уверены – это "продукт" российской "власти".

В частности, живое обсуждение на эту тему велось в группе "Подслушано в Керчи" в соцсети ВКонтакте. Интересно, что на защиту новых порядков тут же встали прокремлевские пропагандисти, маскирующиеся под местных жителей. На этот факт обратил внимание пользователь Twitter КРЫМский бандеровец.

"Крым. Жители Керчи обсуждают расплодившиеся алкомаркеты, наливайки, микрозаймы и прочие лохотроны. Сходятся во мнении, что виной всему приперевшаяся Рашка. Понаехавшая до оккупации из российского Рыбинска пропагандонша пишет, что "вывсеврети", – написал КРЫМский бандеровец.

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"Кто заметил, что с приходом России расплодились алкомаркеты, почему они стали так популярны и пользуются спросом? Неужели в этом смысл жизни?", – спросил в сообществе анонимный автор темы.

С ним согласился Алексей Крыльник, что наливаек в Керчи действительно стало много. Анатолий Слинько добавил, что аптек тоже "расплодилось".

"Это Россия!", – заявил Юрий Якубовский.

Россия спаивает Крым

Россия спаивает Крым

"Я тоже заметила, что пивных и алкомаркетов пруд пруди в последнее время. Все это говорит о том, что трезвое население стране не нужно", – считает Екатерина Бодня.

Пользователь Михаил Денисов прокомментировал: также как алкомаркетов, стало больше микрозаймов, ломбардов, "работы-лохотрона".

К защите "новых порядков" подключилась "журналистка" Вероника Котькова, работающая на пропагандистском телеканале "Крым24". По ее словам, в появлении алкомаркетов нет ничего удивительного – это обычный бизнес.

"Магазинов может и больше стало, это бизнес. Возможность зарабатывать на том, что всегда в тренде. Но вот при России меньше возможностей купить алкоголь ребенку. А вот при Украине продавали почти на каждом шагу кому угодно и что угодно", – написала Котькова.

Ей отрезала Эльзара Абильтарова: "Не смешите меня, не было такого. Всю жизнь у меня спрашивали паспорт, куда бы я не заходила".

Россия спаивает Крым

Россия спаивает Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, в Феодосии аннексированного Россией Крыма жители раскритиковали порядки оккупантов по отношению к одному из местных храмов. Так, его здания полностью заброшены, там царит разруха, а вокруг затеяны какие-то строительные работы, правда, уж никак не реставрационные.

Жители поселков Грэсовский, Аграрное, Молодежное и Битумное во временно оккупированном Россией Крыму забили тревогу из-за постоянных вредных выбросов в воздух с промышленных предприятий вблизи их населенных пунктов.

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
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Santi Amonito
Santi Amonito
Ничего удивительного - "жизнь" по лекалу к@цапстана. Это при Украине "крымчане" катались как сыр в масле: за счет 3-х месяцев "туризма" могли жить год до нового сезона, отстраивать свои дома, строить мини-гостинницы и коттеджи, обучать своих детей в ВУЗах Украины, а теперь всё - пиз*дец, пришел оккупант и агрессор "родины переселенцев" - эрэф, которая быстро "восстановила" и свой исторический "расейский быт" - поголовный алкоголизм и тунеядство - Азия - мать её.
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Бурмистров Вадим
Бурмистров Вадим
Santi Amonito, так чего там нет партизанского движения за возврат в Украину? Или там не было так хорошо как ты пишешь.
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