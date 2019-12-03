Наливайки и ломбарды: в Крыму обнаружили влияние России

Жители оккупированного Россией Крыма жалуются на "наливайки" и конторы микрозаймов, как грибы после дождя появившиеся на каждом шагу. Люди уверены – это "продукт" российской "власти".

В частности, живое обсуждение на эту тему велось в группе "Подслушано в Керчи" в соцсети ВКонтакте. Интересно, что на защиту новых порядков тут же встали прокремлевские пропагандисти, маскирующиеся под местных жителей. На этот факт обратил внимание пользователь Twitter КРЫМский бандеровец.

"Крым. Жители Керчи обсуждают расплодившиеся алкомаркеты, наливайки, микрозаймы и прочие лохотроны. Сходятся во мнении, что виной всему приперевшаяся Рашка. Понаехавшая до оккупации из российского Рыбинска пропагандонша пишет, что "вывсеврети", – написал КРЫМский бандеровец.

"Кто заметил, что с приходом России расплодились алкомаркеты, почему они стали так популярны и пользуются спросом? Неужели в этом смысл жизни?", – спросил в сообществе анонимный автор темы.

С ним согласился Алексей Крыльник, что наливаек в Керчи действительно стало много. Анатолий Слинько добавил, что аптек тоже "расплодилось".

"Это Россия!", – заявил Юрий Якубовский.

Россия спаивает Крым

"Я тоже заметила, что пивных и алкомаркетов пруд пруди в последнее время. Все это говорит о том, что трезвое население стране не нужно", – считает Екатерина Бодня.

Пользователь Михаил Денисов прокомментировал: также как алкомаркетов, стало больше микрозаймов, ломбардов, "работы-лохотрона".

К защите "новых порядков" подключилась "журналистка" Вероника Котькова, работающая на пропагандистском телеканале "Крым24". По ее словам, в появлении алкомаркетов нет ничего удивительного – это обычный бизнес.

"Магазинов может и больше стало, это бизнес. Возможность зарабатывать на том, что всегда в тренде. Но вот при России меньше возможностей купить алкоголь ребенку. А вот при Украине продавали почти на каждом шагу кому угодно и что угодно", – написала Котькова.

Ей отрезала Эльзара Абильтарова: "Не смешите меня, не было такого. Всю жизнь у меня спрашивали паспорт, куда бы я не заходила".

Крым. Жители Керчи обсуждают расплодившиеся алкомаркеты,наливайки, микрозаймы и прочие лохотроны.Сходятся во мнении, что виной всему приперевшаяся рашка. Понаехавшая ДО оккупации из российского Рыбинска пропагандонша пишет, что вывсеврети. Про пропагандоншу в твите ниже 1/2 pic.twitter.com/XI74NlIxAE — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 2 декември 2019 г.

Россия спаивает Крым

Как сообщал OBOZREVATEL, в Феодосии аннексированного Россией Крыма жители раскритиковали порядки оккупантов по отношению к одному из местных храмов. Так, его здания полностью заброшены, там царит разруха, а вокруг затеяны какие-то строительные работы, правда, уж никак не реставрационные.

Жители поселков Грэсовский, Аграрное, Молодежное и Битумное во временно оккупированном Россией Крыму забили тревогу из-за постоянных вредных выбросов в воздух с промышленных предприятий вблизи их населенных пунктов.

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