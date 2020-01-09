Накопал песка на 140 млн гривен: прокуратура Крыма взялась за российского бизнесмена

Прокуратура Крыма заподозрила руководителя российской компании в незаконной добыче морского песка в заповедной зоне возле оккупированного полуострова.

Из-за этого Украина получила убытков на 140 млн гривен, сообщили в пресс-службе прокуратуры Автономной республики Крым. Руководителю компании сообщено о подозрении.

"Установлено, что руководитель иностранного юридического лица начиная с середины мая 2015 года, совместно с капитанами судов, организовал незаконную добычу морского песка в Каркинитском и Джарылгачском заливе. Вследствие указанных противоправных действий в течение 2015 - 2018 годов государство нанесен ущерб на сумму более 140 млн гривен", – сообщили в прокуратуре.

Незаконная добыча песка в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители остановили незаконную добычу рапы из о. Сиваш. Ее организовала киевская фирма, а сырье шло на завод олигарха Дмитрия Фирташа на территории аннексированного Крыма.

В анексированном Россией Крыму активисты подняли панику из-за промышленной добычи песка на территории ландшафтно-рекреационного парка "Бакальская коса" на территории Раздольненского района.

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