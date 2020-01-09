Главная Новости
9 января • обновлено в 17:49
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Накопал песка на 140 млн гривен: прокуратура Крыма взялась за российского бизнесмена

1.2т
Читать материал на украинском

Прокуратура Крыма заподозрила руководителя российской компании в незаконной добыче морского песка в заповедной зоне возле оккупированного полуострова.

Из-за этого Украина получила убытков на 140 млн гривен, сообщили в пресс-службе прокуратуры Автономной республики Крым. Руководителю компании сообщено о подозрении.

Новости
Санкции не помеха: украинских олигархов уличили в бизнесе в Крыму

"Установлено, что руководитель иностранного юридического лица начиная с середины мая 2015 года, совместно с капитанами судов, организовал незаконную добычу морского песка в Каркинитском и Джарылгачском заливе. Вследствие указанных противоправных действий в течение 2015 - 2018 годов государство нанесен ущерб на сумму более 140 млн гривен", – сообщили в прокуратуре.

Незаконная добыча песка в Крыму

Незаконная добыча песка в Крыму

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители остановили незаконную добычу рапы из о. Сиваш. Ее организовала киевская фирма, а сырье шло на завод олигарха Дмитрия Фирташа на территории аннексированного Крыма.

В анексированном Россией Крыму активисты подняли панику из-за промышленной добычи песка на территории ландшафтно-рекреационного парка "Бакальская коса" на территории Раздольненского района.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Незаконная добыча песка на Киевщине" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Незаконная добыча песка на Киевщине Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
0
8
Смешно
1
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Николаев Олег
Николаев Олег
Надо вам, чубатые, завести прокуратуру Сяна и прокуратуру Дона. Мощно будет.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
2
филя филя
филя филя
почему молчит киевская прокуратура луны? там говорят пендосы флаг в нее воткнули) да и ватники туда кучу аппаратов прилунили. непорядок)))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
2

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги