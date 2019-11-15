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15 ноября • обновлено в 14:54
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/ Рынки и компании

"Нафтогаз" разделят: Рада приняла окончательное решение

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Верховная Рада устранила несогласованности с ЕС в законе об выделении из структуры "Нафтогаза" компании, которая будет заниматься транспортировкой газа.

За это в пятницу, 15 ноября, проголосовали 292 народных депутата. Из них 235 голосов дали депутаты "Слуги народа", 18 – от "Европейской солидарности" и 19 – депутаты партии "Голос". Об этом сообщил "Интерфакс - Украина".

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Тема
Поставки газа в Украину
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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