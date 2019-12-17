"Нафтогаз" подал в суд на Украину: все подробности

"Нафтогаз" подал в суд на Украина из-за якобы незаконной выдачи разрешения на разработку месторождения американской компании Ukrainian Energy.

Об этом со ссылкой на публикацию в журнале Time сообщает lenta.ru. Речь идет о нефтегазовом месторождении Варвинское в Черниговской области, а компанию связывают с экс-министром энергетики США Ником Перри.

Сообщается, что "Нафтогаз" подал иск в суд Киева 13 декабря. Компания утверждает, что летом 2019 года власти Украины незаконно выдали разрешение американской Ukrainian Energy на разработку месторождения. Структура "Нафтогаза" тогда также претендовала на это право, однако проиграла торги по контракту. Теперь "Нафтогаз" просит киевский суд отменить выдачу разрешения американскому конкуренту.

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