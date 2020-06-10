"Нафтогаз" отозвал Витренко из набсовета "Укрнафти": назван новый представитель

Представитель НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко отозван из наблюдательного совета ПАО "Укрнафта".

Новым представителем компании стал директор нефтяного дивизиона группы Николай Гавриленко, сообщается на странице "Нафтогаза" в Facebook.

"Нафтогаз" отозвал Витренко из набсовета "Укрнафти"

"Он продолжит урегулирование проблемных вопросов, которые остались нерешенными, в частности относительно спорных объемов газа и накопленного налогового долга", – уточнили в компании.

За дальнейшее взаимодействие "Нафтогаза" с "Укрнафтой" будет отвечать финансовый директор группы Петер ван Дрил.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительного директора НАК "Нафтогаз" Юрия Витренко в мае предупредили, что через два месяца его должность будет сокращена.

Напомним, что он отказался называть точную сумму премии за выигранный у "Газпрома" Стокгольмский арбитраж.

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