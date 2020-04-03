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3 апреля • обновлено в 12:26
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В "Укрпочте" резко повысили зарплаты: за коронавирус дадут по 25 тыс. грн

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"Укрпочта" на время карантина ввела надбавку в размере 15% к зарплате для всех сотрудников отделений и курьеров, а еще начала бесплатно развозить их на работу.

Также компания заплатит 25 тыс. грн страховки, если сотрудник заболеет коронавирусом в тяжелой форме. Об этом сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский в Facebook.

"Укрпочта"

"Укрпочта"

"Вводится 15% надбавка для работы в условиях карантина для всех (городских и сельских) сотрудников отделений (начальники, операторы, почтальоны), а также сотрудников служб курьерской доставки. Также остается в силе система мотивации для отделений, сортировок, почтальонов и курьеров", – написал Смелянский.

На "Укрпочте" вводится система специального страхования для сотрудников, и каждый, в случае заболевания коронавирусом COVID-19 в тяжелой форме (если есть подтвержденные врачом признаки выраженной дыхательной недостаточности), получит, в дополнение ко всем положенным госвыплатам и больничным, 25 тысяч гривен на восстановление и лечение.

Смелянский сообщил, что на "Укрпочте" ввели временный особый порядок обслуживания клиентов, если сотрудники подозревают, что у них есть коронавирус. Также отделения "Укрпочты" обеспечили масками, перчатками, антисептиками и средствами для дезнифекции. А сотрудников обеспечивают подвозом от дома до места работы.

По словам гендиректора, "Укрпочта" планирует заполнить более 3000 вакансий, сохранив уже существующие рабочие места. Программа набора будет объявлена с понедельника, 6 апреля.

В "Укрпочте" резко повысили зарплаты: за коронавирус дадут по 25 тыс. грн

"Укрпочта"

В "Укрпочте" резко повысили зарплаты: за коронавирус дадут по 25 тыс. грн

"Укрпочта"

"Укрпочта"

"Укрпочта"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине могут потерять работу от 170 до 500 тысяч человек – вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такой прогноз дал экс-министр экономики Тимофей Милованов.

  • Вследствие пандемии коронавируса в Украине курс доллара может взлететь до 30-35 грн/$, а ВВП – упасть на 4-9%. При этом обвал экономики может быть настолько сильным, что кризис 2009 года может показаться одним из лучших сценариев.

  • Авиационная отрасль Украины без немедленной помощи государства ждет банкротство, так как она не сможет самостоятельно оправиться от убытков, понесенных вследствие пандемии коронавируса. Потери лишь за первый квартал 2020 года оценили в 10-15 млрд гривен.

  • В условиях жесткого карантина у 57% украинцев сбережений хватит на 4 недели или даже меньше.

  • Главный фактор, который будет в ближайшее время влиять на курс гривни – это распространение коронавируса.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Повышение зарплат и пенсий Коронавирус Карантин в Украине
Персона
Игорь Смелянский
Место
Украина
Тег
Укрпочта
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