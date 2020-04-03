В "Укрпочте" резко повысили зарплаты: за коронавирус дадут по 25 тыс. грн

"Укрпочта" на время карантина ввела надбавку в размере 15% к зарплате для всех сотрудников отделений и курьеров, а еще начала бесплатно развозить их на работу.
Также компания заплатит 25 тыс. грн страховки, если сотрудник заболеет коронавирусом в тяжелой форме. Об этом сообщил глава "Укрпочты" Игорь Смелянский в Facebook.
"Укрпочта"
"Вводится 15% надбавка для работы в условиях карантина для всех (городских и сельских) сотрудников отделений (начальники, операторы, почтальоны), а также сотрудников служб курьерской доставки. Также остается в силе система мотивации для отделений, сортировок, почтальонов и курьеров", – написал Смелянский.
На "Укрпочте" вводится система специального страхования для сотрудников, и каждый, в случае заболевания коронавирусом COVID-19 в тяжелой форме (если есть подтвержденные врачом признаки выраженной дыхательной недостаточности), получит, в дополнение ко всем положенным госвыплатам и больничным, 25 тысяч гривен на восстановление и лечение.
Смелянский сообщил, что на "Укрпочте" ввели временный особый порядок обслуживания клиентов, если сотрудники подозревают, что у них есть коронавирус. Также отделения "Укрпочты" обеспечили масками, перчатками, антисептиками и средствами для дезнифекции. А сотрудников обеспечивают подвозом от дома до места работы.
По словам гендиректора, "Укрпочта" планирует заполнить более 3000 вакансий, сохранив уже существующие рабочие места. Программа набора будет объявлена с понедельника, 6 апреля.
"Укрпочта"
"Укрпочта"
"Укрпочта"
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