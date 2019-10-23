Уши Банковой: на должность начальника харьковской таможни тянут человека одиозного Калетника

Новым начальником Харьковской таможни может стать начальник таможенного поста Гоптовка Александр Малько. Малько связывают с коррупционерами времен Виктора Януковича. А его назначение якобы лоббирует Сергей Иванов, который возглавлял таможни в Одессе, Харькове, Полтаве и Чопе, и считается "специалистом по налаживанию схем". По нашим данным, это схема Сергея Трофимова, который отвечает за теневые операции на таможне, связанные с контрабандой.

Главное:

Начальником таможни в Харькове могут назначить человека, который якобы связан с коррупционерами времен Януковича и "теневым" лидером "Слуги народа" в регионе Вадимом Слюсаревым.

За назначение на должность якобы готовится взятка в $300 тыс.

Следы могут вести к первому замглавы Офиса президента Сергею Трофимову.

Также прослеживается связь с экс-главой Таможенной службы Игорем Калетником.

Что известно о возможном новом начальнике

О возможном назначении Малько на пост начальника Харьковской таможни со ссылкой на свои источники сообщил журналист Евгений Плинский. "Лоббирует назначение Малько Сергей Иванов. Но не блогер, а экс-начальник Харьковской таможни времен Януковича. Иванов – человек Калетника, большой специалист по тихим схемам и очень богатый человек. Даже по таможенным меркам", – написал Плинский.

По словам журналиста, Иванов – "автономная еденица", которая при экс-президенте Украины Януковиче "заходила" на любую таможню, выстраивая ее работу как нужно. "Незаменимый специалист", – отметил Плинский.

Иванов в разные годы руководил таможнями Одессы, Харькова, Полтавы и Чопа.

"Сегодня, будучи большим другом спонсора "Слуги народа" и влиятельным в Харькове человеком Вадима Слюсарева (друг сына Пшонки, считается "теневым" лидером избирательного штаба "Слуги народа" в Харьковской области, - Ред.), который кстати получил два дня назад своего главу Харьковской ОГА Алексея Кучера, Иванов пытается через назначение Александра Малько взять под контроль Харьковскую таможню", – считает Плинский.

Приготовили $300 тысяч

По данным журналиста, чтобы назначение состоялось, из Харькова в Киев готовятся передать большую взятку.

"Для реализации этой цели Малько и его ближайшие люди на Гоптовке, которые в последующем претендуют на работу в его вертикали, собрали $300 тыс., которые через Сергея Иванова будут переданы кому-то в Киев для положительного решения по назначению Малько. Кому именно будет передаваться эта сумма, неизвестно. Наверняка кому-то, кто вхож к Нефьодову и влиятелен по кадровым вопросам", – предположил Плинский.

"Если это произойдет, то Вадим Слюсарев получит очень мощную власть в Харьковской области. Свой глава ОГА и подконтрольный через Иванова начальник таможни. Что еще надо человеку для счастья?", – подытожил Плинский.

Следы могут вести в Офис президента

По данным OBOZREVATEL, следы этой схемы ведут к замглавы Офиса президента Сергею Трофимову. Неофициально считается, что он лоббирует назначения глав областей, из замов, руководителей РГА и прочих крупных фигур в регионах. Его назначения вызывают серьезное недовольство в правительстве и фракции "Слуги народа" в парламенте.

"Премьер откровенно сказал, что сейчас за кадровые вопросы в регионах отвечает замглавы ОП Сергей Трофимов. Он формирует списки людей и предлагает их уже на согласование в Кабмин. При этом с кадрами в стране проблема”, — пояснил собеседник OBOZREVATEL из "Слуги народа" после недавнего скандала с назначениями.

Сергей Трофимов

По мнению отдельных нардепов, замглавы ОП якобы берет деньги за лоббирование "нужных" кандидатов на высокие позиции в регионах.

Связи ведут к Калетнику

Ранее Сергей Трофимов работал исполнительным продюсером "Студии Квартал 95" и отвечал за кинопроизводство. А во время президентских выборов 2019 года, как сообщал ранее OBOZREVATEL, его поставили курировать теневые предвыборные штабы в областях.

Непосредственно штабами во время гонки руководил некий Илья Павлюк. Его главной функцией была координация и финансы региональных представителей. Например, поиск физлиц-предпринимателей со стабильным доходом и без долгов для пополнения через них избирательного фонда или контроль на местах.

Во время правления сбежавшего экс-президента Павлюк был тесно связан с тогдашним главой Государственной таможенной службы Украины и экс-нардепом Игорем Калетником. Даже есть данные о том, что Павлюк является кумом экс-чиновника.

Вместе они реализовывали ряд теневых схем по незаконному перемещению товаров через таможню. А самого Павлюка называли "решалой на таможне", "посредником в таможенных вопросах" и даже "королем контрабанды" в западном регионе.

После революции на Майдане в 2014 году Калетник бежал из страны, прихватив с собой наворованные миллиарды долларов. Вполне вероятно, что именно этот одиозный экс-нардеп финансирует своего кума, чтобы в дальнейшем благодаря ему вернуться в страну и вернуть свое влияние на таможенную сферу.

Легко проследить связь, что Сергей Трофимов, вероятно, курирующий назначение на пост начальника таможни Харькова Александра Малько, всего через одно звено связан с беглым экс-главой Гостаможенной службы Игорем Калетником. Следовательно, если Малько все-таки повысят до начальника таможни области, можно будет утверждать, что он – прямая креатура Калетника.

OBOZREVATEL обратится в НАБУ с сообщением об этих фактах и будет держать читателей в курсе о дальнейшем развитии событий. Следите за нашими материалами.

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