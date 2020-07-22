Террористы не вложили в комбинат ни копейки, – блогер назвал причину гибели рабочего в Енакиево

На Енакиевском металлургическом комбинате 20 июля вследствие аварии погиб рабочий. ЧП стало следствием коррупции и махинаций оккупационных "властей", из-за которых предприятие приходит в упадок.

Об этом сообщил блогер "Донецкий абориген" в Telegram. Он отметил, что перед войной завод прошел модернизацию и в момент захвата его террористами был довольно современным производством, с высокими показателями рентабельности и уровнем безопасности труда.

Как завод пришел в упадок

После того, как началась блокада Донбасса, завод был приостановлен и перезапущен по программе поддержки РФ.

"За время "администрирования" в завод не было вложено ни копейки, постоянные махинации с закупками дешёвых расходных материалов и отсутствие капитальных вложений привели к тотальному ветшанию производства. По разным оценкам степень износа основных агрегатов составляет порядка 70-90%. Частые аварии и розлив металла вполне логичны на этом фоне. Многие агрегаты ввиду нарушения требований эксплуатации и ремонта уже не поддаются восстановлению, пример конвертор №3, режущийся сейчас на металлолом", – написал блогер.

Работники разбегаются

По его словам, штат сотрудников предприятия снизился с 9 тыс. человек до 6 тыс. Зарплаты людям повышать перестали, а заявления о средних выплатах в 14 тыс. рублей не правдивы.

"Анализ показывает что общая масса сотрудников получает порядка 6-9 тыс. (2300-3400 гривен, – Ред.), с постоянными задержками и выплатами "по частям" (на данный момент задолженность более двух месяцев). Всё это на фоне окладов топ менеджеров и руководителей от 100 тыс. (примерно 39 000 гривен, – Ред.) выглядит как издевательство", – подытожил блогер.

На Енакиевском металлургическом заводе погиб рабочий Telegram Донецкий абориген

На Енакиевском металлургическом заводе погиб рабочий Telegram Донецкий абориген

"Полоумные новоросы продолжают уничтожать производство. Русский мир погубит и город, и завод, который в довоенные времена реконструировался и модернизировался", – прокомментировал в Twitter эту новость блогер Денис Казанский.

На Енакиевском металлургическом заводе погиб рабочий Twitter Дениса Казанского

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ДНР" отобрали здание, которое принадлежало Донецкой академии парикмахерского искусства – филиалу Киевского института культуры.

На территории ОРДЛО наступила экологическая катастрофа: из-за того, что боевики уничтожили систему откачки воды из шахт, в регионе начали стремительно мелеть реки и водохранилища.

Донецк, находящийся под контролем боевиков "ДНР", приходит во все больший упадок. Там разворовывают недострои и даже забирают с улиц тротуарную плитку.

"Полевой командир ДНР" Александр Ходаковский похвастал, что "отжал" несколько грузовиков, асфальтоукладчиков и экскаваторов, которые террористы обнаружили на одном из пустырей в центре Донецка.

Украинские предприниматели, чей бизнес сохранился в "ДНР", оказались даже в худшем положении, чем те, которые потеряли все и выехали с оккупированных территорий.