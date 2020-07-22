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Террористы не вложили в комбинат ни копейки, – блогер назвал причину гибели рабочего в Енакиево

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Рынки и компании
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Террористы не вложили в комбинат ни копейки, – блогер назвал причину гибели рабочего в Енакиево

На заводе в Енакиево погиб рабочий. Коллаж Обозревателя

На Енакиевском металлургическом комбинате 20 июля вследствие аварии погиб рабочий. ЧП стало следствием коррупции и махинаций оккупационных "властей", из-за которых предприятие приходит в упадок.

Об этом сообщил блогер "Донецкий абориген" в Telegram. Он отметил, что перед войной завод прошел модернизацию и в момент захвата его террористами был довольно современным производством, с высокими показателями рентабельности и уровнем безопасности труда.

Как завод пришел в упадок

После того, как началась блокада Донбасса, завод был приостановлен и перезапущен по программе поддержки РФ.

"За время "администрирования" в завод не было вложено ни копейки, постоянные махинации с закупками дешёвых расходных материалов и отсутствие капитальных вложений привели к тотальному ветшанию производства. По разным оценкам степень износа основных агрегатов составляет порядка 70-90%. Частые аварии и розлив металла вполне логичны на этом фоне. Многие агрегаты ввиду нарушения требований эксплуатации и ремонта уже не поддаются восстановлению, пример конвертор №3, режущийся сейчас на металлолом", – написал блогер.

Работники разбегаются

По его словам, штат сотрудников предприятия снизился с 9 тыс. человек до 6 тыс. Зарплаты людям повышать перестали, а заявления о средних выплатах в 14 тыс. рублей не правдивы.

"Анализ показывает что общая масса сотрудников получает порядка 6-9 тыс. (2300-3400 гривен, – Ред.), с постоянными задержками и выплатами "по частям" (на данный момент задолженность более двух месяцев). Всё это на фоне окладов топ менеджеров и руководителей от 100 тыс. (примерно 39 000 гривен, – Ред.) выглядит как издевательство", – подытожил блогер.

На Енакиевском металлургическом заводе погиб рабочий

На Енакиевском металлургическом заводе погиб рабочий Telegram Донецкий абориген

На Енакиевском металлургическом заводе погиб рабочий

На Енакиевском металлургическом заводе погиб рабочий Telegram Донецкий абориген

"Полоумные новоросы продолжают уничтожать производство. Русский мир погубит и город, и завод, который в довоенные времена реконструировался и модернизировался", – прокомментировал в Twitter эту новость блогер Денис Казанский.

На Енакиевском металлургическом заводе погиб рабочий

На Енакиевском металлургическом заводе погиб рабочий Twitter Дениса Казанского

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы "ДНР" отобрали здание, которое принадлежало Донецкой академии парикмахерского искусства – филиалу Киевского института культуры.

На территории ОРДЛО наступила экологическая катастрофа: из-за того, что боевики уничтожили систему откачки воды из шахт, в регионе начали стремительно мелеть реки и водохранилища.

Донецк, находящийся под контролем боевиков "ДНР", приходит во все больший упадок. Там разворовывают недострои и даже забирают с улиц тротуарную плитку.

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