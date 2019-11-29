Главная Новости
30 ноября • обновлено в 10:58
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Украинское предприятие может попасть под санкции США: что об этом известно

4.3т
Читать материал на украинском

Украинский авиастроительный завод "Мотор Сич" (г. Запорожье) может попасть под антироссийские санкции США, если акции предприятия купят китайские компании Skyrizon и Xinwei.

Об этом заявил глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев в эфире радио "НВ" в пятницу, 29 ноября, передает "Интерфакс - Украина". Он не исключает, что китайские покупатели также сотрудничают с российской оборонкой.

"Можно очутиться в полностью абсурдной ситуации, когда китайская сторона вместе с "Укроборонпромом" получила бы контроль над этим предприятием. При этом США могут найти подтверждение тому, что китайская сторона присутствует в цепочке поставок "Вертолетам России" – и возникнет ситуация, когда "Укроборонпром" с "Мотор Сич" окажутся в американских антироссийских санкциях", – сказал Терентьев.

Новости
Вел поставки в Россию: СБУ заподозрила украинский авиазавод в госизмене

По его словам, при таком сценарии под санкциями, помимо "Мотор Сичи", могут оказаться все украинские предприятия, которые его финансируют, в том числе госбанки. "Так что и предприятию, и правительству, следует учитывать эти риски", – сказал глава АМКУ.

В АМКУ рассказали о рисках для "Мотор Сичи"

В АМКУ рассказали о рисках для "Мотор Сичи"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Украинское авиастроительное предприятие "Мотор Сич" стало предметом обсуждений во властных кабинетах крупнейших государств. Предприятие продают Китаю, который традиционно отстает в авиации от передовых государств. В США же боятся, что сделка может навредить их безопасности, так как повлияет на военный потенциал давнего оппонента.

  • Украина должна защищать свои оборонные технологии и просчитывать наперед угрозы для безопасности от продажи Китаю авиазавода "Мотор Сич". Такое мнение высказал советник президента США Джон Болтон.

  • Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс ведет переговоры о покупке украинского авиазавода "Мотор Сич".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Санкции против России
Персона
Юрий Терентьев
Место
Украина
Теги
"Мотор Сич" санкции Антимонопольный комитет Украины
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
0
6
Смешно
10
Интересно
2
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Shatkovsky Nikolay
Shatkovsky Nikolay
Ввести ответные санкции, чтобы знали с кем связались
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ш. Олег
Ш. Олег
Боюсь. в конечном итоге сами американцы "Мотор Сич" и приберут к рукам - за копейки. Могли бы, конечно, и достойную цену заплатить, но зачем, когда можно просто намекнуть про санкции, если завод достанется покупателю-конкуренту? Свобода торговли - она в понимании американцев штука своеобразная, ага. Примерно так же обстояло у меня когда-то дело со вступлением в ДОСААФ. - Обшество - говорили - добровольное, хочешь вступай, хочешь нет. Но если нет… - и дальше следовала многозначительная пауза. :)
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Кабиров Айрат
Кабиров Айрат
Як так?! А нас за шо?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги