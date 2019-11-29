Украинское предприятие может попасть под санкции США: что об этом известно

Украинский авиастроительный завод "Мотор Сич" (г. Запорожье) может попасть под антироссийские санкции США, если акции предприятия купят китайские компании Skyrizon и Xinwei.

Об этом заявил глава Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Юрий Терентьев в эфире радио "НВ" в пятницу, 29 ноября, передает "Интерфакс - Украина". Он не исключает, что китайские покупатели также сотрудничают с российской оборонкой.

"Можно очутиться в полностью абсурдной ситуации, когда китайская сторона вместе с "Укроборонпромом" получила бы контроль над этим предприятием. При этом США могут найти подтверждение тому, что китайская сторона присутствует в цепочке поставок "Вертолетам России" – и возникнет ситуация, когда "Укроборонпром" с "Мотор Сич" окажутся в американских антироссийских санкциях", – сказал Терентьев.

По его словам, при таком сценарии под санкциями, помимо "Мотор Сичи", могут оказаться все украинские предприятия, которые его финансируют, в том числе госбанки. "Так что и предприятию, и правительству, следует учитывать эти риски", – сказал глава АМКУ.

В АМКУ рассказали о рисках для "Мотор Сичи"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украинское авиастроительное предприятие "Мотор Сич" стало предметом обсуждений во властных кабинетах крупнейших государств. Предприятие продают Китаю, который традиционно отстает в авиации от передовых государств. В США же боятся, что сделка может навредить их безопасности, так как повлияет на военный потенциал давнего оппонента.

Украина должна защищать свои оборонные технологии и просчитывать наперед угрозы для безопасности от продажи Китаю авиазавода "Мотор Сич". Такое мнение высказал советник президента США Джон Болтон.

Основатель американской частной военной компании Blackwater Эрик Принс ведет переговоры о покупке украинского авиазавода "Мотор Сич".

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