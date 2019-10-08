Мошенничество и подделка документов: украинскому автоолигарху объявили о подозрении

Прокуратура Киева объявила о подозрени в завладении 1,1 млрд грн, которые принадлежали "УкрСиббанку", бывшему народному депутату IV-VIII созывов.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры. Официально имя фигуранта не называют. Но, вероятно, речь идет о экс-нардепе, бывшем совладельце корпорации "АиС" (торгуют автомобилями) Дмитрие Святаше.

"Во время досудебного следствия установлено, что бывший народный депутат Украины IV, V, VI, VII, VIII созывов в 2008-2018 годах, действуя как организатор преступления, по предварительному сговору с должностными лицами группы компаний "АИС", мошенническим путем завладели денежными средствами, полученными от АО "УкрСиббанк" на основании кредитных договоров, чем нанесли ущерб этому банковскому учреждению на сумму более 1,1 млрд грн", – сказали в прокуратуре.

Экс-нардепу объявили о подозрении по статьям "Мошенничество" и "Подделка официального документа".

Как удалось установить OBOZREVATEL, вероятно, речь идет о экс-нардепе от партии "Возрождение" Дмитрии Святаше.

Ранее прокуратура сообщила о подозрении гендиректору корпорации "АИС", а также топ-менеджерам ООО "Импульс-В" (директору и учредителю) по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (пособничество в завладении чужим имуществом путем мошенничества по предварительному сговору, в особо крупных размерах).

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июня 2019 года группа DCH в лице ООО "Украинская металлургическая компания" (УМК) подала в ГПУ, ГБР, НАБУ заявление о совершенных народным депутатом Украины VIII созыва Дмитрием Святашем уголовных правонарушениях

По данным прокуратуры Киева, адвокат, народный депутат 4 и 5 созывов Верховной Рады Украины Антон Ружицкий присвоил и пытался продать государственное помещение на улице Банковой в Киеве стоимостью 5 миллионов гривен..

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