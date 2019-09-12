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14 сентября • обновлено в 14:37
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Миссия МВФ начала переговоры в Киеве: что уже известно

7.4т Читать материал на украинском

Миссия Международного валютного фонда во главе с Роном ван Роденом в четверг, 12 сентября, начала работу в Украине.

Об этом со ссылкой на информацию из представительства Фонда сообщает "Интерфакс-Украина". Там уточнили, что миссия прибыла в Киев в среду, 11 сентября.

Премьер-министр Алексей Гончарук накануне сообщил, что целью переговоров с миссией является получение staff agreement (рекомендации совету директоров) для открытия новой программы сотрудничества для Украины до конца года.

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Гончарук уточнил, что миссия планирует работать в Украине до 24 сентября. Во время утверждения на посту премьера в Верховной Раде 29 августа он сообщил, что с миссией намечено провести переговоры относительно новой трех-четырехлетней программы сотрудничества.

По прогнозам Нацбанка Украины, соглашение о новой программе расширенного финансирования с МВФ на срок 3-4 года объемом от $5 млрд до $10 млрд может быть достигнуто до конца этого года, что позволит до января получить первый транш по ней в размере около $2 млрд.

Миссия МВФ начала переговоры в Киеве: что уже известно

ua.racurs.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, новый Кабинет министров планирует завершить сотрудничество с Международным валютным фондом после выполнения условий программы кредитования. Об этом сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

Украина окончательно рассчиталась с МВФ по программе stand-by, начатой в 2014 году. Как сообщили в Нацбанке, финальные платежи составили в целом $156 млн в долларовом эквиваленте.

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Тема
Макрофинансовая помощь Украине
Место
Украина
Тег
МВФ
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CARGO 100
CARGO 100
"... на срок 3-4 года объемом от $5 млрд до $10 ..." 5-ть взяли, через три года 10-ть отдали. Вот и вся программа ...
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Похихикать Чисто
Похихикать Чисто
Власть меняется , а попрошайничество остается
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Карпов Стас
Карпов Стас
Старая власть наворовал. Пришла новая. Неужели тоже станет воровать, как и прошлая?
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Карпов Стас, а то. Чем новая то хуже?
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