Мировые цены на нефть взлетели: стало известно, что послужило причиной

Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 25 октября, выросли в ходе азиатских торгов.
В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 61,33 доллара за баррель, что на 0,55% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.
Котировки Brent опустились
ICE Futures
В то же время фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подскочил на 0,62% – до 55,88 доллара за баррель.
Котировки WTI выросли
ICE Futures
При этом цена российской нефти Urals выросла на 0,23% до 57,22 доллара за баррель.
Котировки Urals выросли
Maanimo
С начала этой недели Brent подорожала на 3,3%, WTI – на 4%.
Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,7 млн баррелей, снижение стало первым за шесть недель, сообщил "Интерфакс". Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение запасов на 4,7 млн баррелей.
"Внимание постепенно смещается к идее о возможном дефиците нефти на мировом рынке", – приводит слова экономиста Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли агентство Bloomberg.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Обвал цен на сырье в последние месяцы достиг 10%.
Падение стоимости нефти было вызвано общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем.
В частности, Вашингтон допустил возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров, на что Пекин ответил снижением курса национальной валюты.
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