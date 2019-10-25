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25 октября • обновлено в 10:53
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Мировые цены на нефть взлетели: стало известно, что послужило причиной

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Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 25 октября, выросли в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 61,33 доллара за баррель, что на 0,55% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Котировки Brent опустились

Котировки Brent опустились

ICE Futures

В то же время фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подскочил на 0,62% – до 55,88 доллара за баррель.

Котировки WTI выросли

Котировки WTI выросли

ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals выросла на 0,23% до 57,22 доллара за баррель.

Котировки Urals выросли

Котировки Urals выросли

Maanimo

С начала этой недели Brent подорожала на 3,3%, WTI – на 4%.

Запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 1,7 млн баррелей, снижение стало первым за шесть недель, сообщил "Интерфакс". Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали увеличение запасов на 4,7 млн баррелей.

"Внимание постепенно смещается к идее о возможном дефиците нефти на мировом рынке", – приводит слова экономиста Oversea-Chinese Banking Corp. в Сингапуре Хоуи Ли агентство Bloomberg.

Мировые цены на нефть взлетели: стало известно, что послужило причиной

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Обвал цен на сырье в последние месяцы достиг 10%.

  • Падение стоимости нефти было вызвано общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем.

  • В частности, Вашингтон допустил возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров, на что Пекин ответил снижением курса национальной валюты.

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Тема
Мировые цены на нефть
Теги
нефть Brent WTI
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
На Обозе так красиво и уверенно рассказывали, что мол вот-вот, и нефть обвалится до 10 долларов за баррель, и конечно это пагубно скажется на России. Все страны и не заметят такой проблемки, а вот для России, это будет фатально, печально, глобально и еще всякие НО.
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