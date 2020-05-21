Министр юстиции Денис Малюська подтвердил, что его ведомство продает собак, которых по решениям судов государство забирает у хозяев. А скоро в системе СЕТАМ в продаже появятся три льва и пять медведей.
При этом он опроверг расхожее мнение, что это делается исключительно из-за того, что владельцы животных – должники. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Продажа собак
Пообещал выкупить. Но еще будут львы и медведи
По его словам, питбуль из Донецкой области оказался на аукционе из-за того, что ему "не повезло с характером, не повезло с хозяевами" – пес кусался и нападал на прохожих. Суд постановил его забрать.
"Искренне надеюсь, что у новых хозяев ему будет лучше. Если новых нормальных хозяев не появится, выкуплю эту собаку на аукционе сам и отдам на перевоспитание или учебу", – написал министр.
Малюська добавил, что, вероятно, скоро на СЕТАМ появится лот с тремя львами (Риччи, Витольд, Багира) и пятью медведями (Балу, Маша, Аня, Потап, Тимоша). О них он пообещал рассказать отдельно.
Как хозяева спасают любимцев
"А теперь, собственно, о глубокой проблеме. Мы действительно в исполнение решений судов вынуждены отбирать животных у их владельцев. Часто это идет на пользу животным, которых забирают от ненадлежащего содержания. Иногда животных забирают за долги, но здесь речь обычно идет о домашних животных, которые имеют стоимость. Если животное является домашним любимцем, его за копейки (цена лотов мизерная) выкупают обратно владельцы (через родственников или близких)", – рассказал Малюська.
Он признал, что из-за необдуманных слов депутата от "Слуги народа" Евгения Брагара, который советовал людям продавать собак, чтобы заплатить за коммуналку, к государству сформировалось неприязненное отношение. Но реалии жизни сложнее.
"Сейчас вместе с народными депутатами обдумываем варианты надлежащего законодательного урегулирования таких ситуаций", – подытожил Малюська.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В начале февраля 2020 года народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал украинцам продавать собак, чтобы "жить нормально".
Журналисты нашли бабушку и ее собаку, ставших "знаменитыми" после слов Брагара.
Украинцы устраивали протесты против предложения власти платить собаками за коммуналку: "Друзья не продаются".
20 мая украинцы обратили внимание, что Минюст через свою систему электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) продает собак.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "суд" на OBOZREVATEL.