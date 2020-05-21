Министр юстиции Денис Малюська подтвердил, что его ведомство продает собак, которых по решениям судов государство забирает у хозяев. А скоро в системе СЕТАМ в продаже появятся три льва и пять медведей.

При этом он опроверг расхожее мнение, что это делается исключительно из-за того, что владельцы животных – должники. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Продажа собак

Пообещал выкупить. Но еще будут львы и медведи

По его словам, питбуль из Донецкой области оказался на аукционе из-за того, что ему "не повезло с характером, не повезло с хозяевами" – пес кусался и нападал на прохожих. Суд постановил его забрать.

"Искренне надеюсь, что у новых хозяев ему будет лучше. Если новых нормальных хозяев не появится, выкуплю эту собаку на аукционе сам и отдам на перевоспитание или учебу", – написал министр.

Малюська добавил, что, вероятно, скоро на СЕТАМ появится лот с тремя львами (Риччи, Витольд, Багира) и пятью медведями (Балу, Маша, Аня, Потап, Тимоша). О них он пообещал рассказать отдельно.

Как хозяева спасают любимцев

"А теперь, собственно, о глубокой проблеме. Мы действительно в исполнение решений судов вынуждены отбирать животных у их владельцев. Часто это идет на пользу животным, которых забирают от ненадлежащего содержания. Иногда животных забирают за долги, но здесь речь обычно идет о домашних животных, которые имеют стоимость. Если животное является домашним любимцем, его за копейки (цена лотов мизерная) выкупают обратно владельцы (через родственников или близких)", – рассказал Малюська.

Он признал, что из-за необдуманных слов депутата от "Слуги народа" Евгения Брагара, который советовал людям продавать собак, чтобы заплатить за коммуналку, к государству сформировалось неприязненное отношение. Но реалии жизни сложнее.

"Сейчас вместе с народными депутатами обдумываем варианты надлежащего законодательного урегулирования таких ситуаций", – подытожил Малюська.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В начале февраля 2020 года народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Евгений Брагар посоветовал украинцам продавать собак, чтобы "жить нормально".

Журналисты нашли бабушку и ее собаку, ставших "знаменитыми" после слов Брагара.

Украинцы устраивали протесты против предложения власти платить собаками за коммуналку: "Друзья не продаются".

20 мая украинцы обратили внимание, что Минюст через свою систему электронных торгов арестованным имуществом (СЕТАМ) продает собак.

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