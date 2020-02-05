Миллиард каждый день: Нефьодов отчитался о сборах на таможне

Государственная таможенная служба Украины каждый день с начала 2020 года отдает в бюджет около 1 млрд гривен.

Об этом сообщил глава ГТС Максим Нефьодов в Facebook в среду, 5 февраля. Он добавил, что такие показатели держатся несмотря на то, что в январе 2020 года по сравнению с этим же месяцем в прошлом году на 5,3% снизились объемы импорта, который был обложен налогами, – с 5,2 тыс. тонн до 4,9 тыс. тонн.

Таможня

Также потенциальные сборы снижаются вследствие снижения ставок пошлины на товары европейского происхождения, а таможня предоставляет преференции украинским импортерам.

"Однако никаких преференций минимизаторам и серым импортерам. За счет контроля за определением таможенной стоимости в январе 2020 года, по сравнению с январем 2019 года, уровень таможенной стоимости облагаемого импорта увеличился на 6% (с 0,72 $/кг до 0,76 $/кг). Контрабандисты тоже вынуждены декларировать товары – по сравнению с соответствующим периодом 2019 года в два и более раз увеличились объемы декларирования мобильных телефонов, обуви, компьютерной техники и тому подобного", – написал Нефьодов.

Поступления от таможни Максим Нефьодов

Глава ГТС заявил, что в феврале таможенники ожидают оживления внешнеэкономической активности, а следовательно и роста поступлений в бюджет. "Как видите из графика, мы имели очень слабое начало года даже для января (все праздновали), но дальше приличные темпы роста. Например, вчера ежедневные сборы достигли уже 2,1 млрд грн. Поэтому панику, которую разносят некоторые "доброжелатели-минимизаторы", можете не раздувать", – заключил Нефьодов.

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За 2019 год украинская таможня собрала в бюджет $14,6 млрд, что на миллиард долларов больше, чем в 2018 году. Об этом заявил глава Гостаможенной службы Максим Нефьодов. По его словам, это рекорд за последнее время.

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