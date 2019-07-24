СМИ узнали о тайном бизнессе "дочери Путина": всплыли подробности

Мария Воронцова, возможная дочь российского президента Владимира Путина, является совладелицей фирмы "Номеко", которая под Санкт-Перетбургом строит радиологический медицинский комплекс.

Об этом говорится в расследовании Русской службы BBC. Предполагаемой родственнице главы РФ в компании принадлежит доля в 20%.

Как сказано в материале, "Номеко" занимается масштабным проектом – многофункциональным медицинским комплексом в Ленинградской области. Впервые о комплексе сообщило правительство Ленинградской области в сентябре 2018 г. В пресс-релизе правительства говорилось, что в Юкковском сельском поселении к северу от Петербурга появится медцентр, на территории которого запланировано строительство современного онкологического центра европейского уровня. Предполагаемая площадь комплекса - 30,4 га. Стоимость проекта в BBC оценили в 40 млрд рублей.

"Дочь Путина" Мария Воронцова bbc.com

О том, что старшую дочь Путина зовут Марией Воронцовой, сообщал журнал The New Times. По его данным, Воронцова – выпускница МГУ, училась на факультете фундаментальной медицины, после чего стала аспиранткой Эндокринологического научного центра Минздрава.

В начале июля на телеканале "Россия 1" был показан сюжет, в котором рассказывалось, что в Ленинградской области к 2021 г. появится центр ядерной медицины. Комментарий корреспонденту телеканала дала, в частности, и Воронцова, которая была представлена в сюжете как детский эндокринолог и член совета директоров "Номеко". То, что Воронцова – старшая дочь Путина, Русской службе BBC подтвердил и знакомый семьи президента.

Медцентр, в котором, возможно, имеет долю Мария Воронцова NOMEKO.RU

Как сообщал OBOZREVATEL, появление другой предполагаемой дочери президента России Екатерины Тихоновой на федеральном канале вызвало ажиотаж в соцсетях. Россияне не исключили, что наследница Владимира Путина готовится заменить его на посту главы государства.

Также появилось видео, где глава фонда "Иннопрактика" Екатерина Тихонова, которую считают младшей дочерью президента Владимира Путина, защищала кандидатскую диссертацию в Московском государственном университете.

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