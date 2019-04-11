Масштабный удар по России: США готовятся обрушить рубль, а картель угрожает ответным ударом

Нефтяной картель ОПЕК готовятся к удару со стороны США. Там могут принять законопроект, который обрушит цены на "черное золото" и ударит по российскому рублю. В ответ в СМИ уже появились слухи о том, что если американский президент пойдет на такие меры, доллар перестанут использовать в нефтяных сделках.

OBOZREVATEL выяснил, чем грозит принятия нового законопроекта против нефтяного картеля.

Главное:

Дональд Трамп – ярый противник высоких цен на нефть;

в США рассматривают законопроект, который может разрушить ОПЕК;

без ОПЕК объемы добычи нефти будут расти, а цены – падать;

валютные поступления в России после снижения цен на нефть сократятся, а доллар для россиян взлетит в цене.

Трамп хочет дешевой нефти, а в Саудовской Аравии обсуждают контрмеры

"Цены на нефть становятся слишком высокими. ОПЕК, пожалуйста, расслабьтесь и успокойтесь. Мир не может вынести такое повышение цен, он хрупок!", – написал несколько недель назад в своем Twitter президент США Дональд Трамп.

Американский лидер – ярый сторонник дешевой нефти. И хотя внутри его страны мнения расходятся (чем дороже "черное золото", тем выгоднее заниматься добычей сланцевой нефти), сам Трамп остается непреклонен.

Дональд Трамп

В руках у США инструмент, который быстро может обвалить цены. Так называемый законопроект NOPEC. Он предполагает, что антимонопольное законодательство будет распространятся на Организацию стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Они потеряют иммунитет и за картельный сговор против них могут применить санкции. А это, уверен аналитик Владимир Мазуренко, может стать угрозой существования организации.

Если не будет ОПЕК, не будет, кому ограничивать объемы добычи нефти. Значит, предложение на рынке вырастет, и цены поползут вниз. NOPEC разработали еще до того, как Трамп пришел в политику. Но при прошлых президентах никто не решался на такие меры. Сейчас же президент США готов мощным ударом обвалить цены на нефть. Во всяком случае, если верить его риторике.

Кроме того, сейчас Трампу нужно показать свою силу. Уже через несколько лет политику придется идти на выборы, а уйти после первого срока – нарушить традиции. В американской демократии исторически так сложилось, что президент "держится" два срока. Так было с Обамой, Бушем, Клинтоном и другими коллегами Трампа.

В прессе США в основном звучат пессимистичные оценки возможного принятия NOPEC. Мол, это невыгодно сланцевой индустрии, а такой шаг может кардинально ударить по рынку. Несмотря на это, 7 февраля законопроект одобрил Судебный комитет Палаты представителей и вскоре документ рассмотрит нижняя палата парламента.

Низкие цены на нефть также ударят и по России. Если за картельный сговор будут наказывать, страны просто потеряют возможность контролировать добычу, и вынуждены будут снижать цены под влиянием конкуренции и избытка "черного золота".

США и Саудовская Аравия легко переживут низкие цены на нефть, а вот России придется несладко, рассказывает экс-президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук.

"США хотят занять свободную нишу. Например, если Саудовская Аравия и Америка могут себя чувствовать довольно комфортно даже при цене тридцать долларов за баррель и меньше, то РФ уже не сумеет, ведь там верхние пласты уже выработаны и нефть нужно добывать со все большей глубины, а это совсем другая экономика", – пояснил эксперт.

Новости Цена на нефть превысила психологическую отметку

Так, чтобы обвалить российский рубль, достаточно спровоцировать снижение цен на нефть. В эфире одного из российских телеканалов министр экономразвития РФ Максим Орешкин назвал черту, после которой у рубля начнутся серьезные проблемы – $40 за баррель. Правда, в принятом бюджете заложен прогноз в $63,4. Если в среднем за год "черное золото" будет колебаться в более низком диапазоне, то в России могут возникнуть проблемы с выполнением главного финансового документа.

Саудовская Аравия готовит ответный удар

Сразу несколько источников издания Reuters заявили о том, что Саудовская Аравия рассматривает возможность отказаться от долларов при торговле нефтью. А это означает, что спрос на американскую валюту снизится и ее курс упадет. Правда, после появления целого ряда подобных новостей в Саудовская Аравии заявили: от доллара отказываться не планируют.

Владимир Мазуренко уверен: источники международного издания не просто так слили информацию. "Даже если это были просто разговоры, мы понимаем, что в ответ на NOPEC могут быть разные действия", – отмечает аналитик.

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Если Саудовская Аравия и откажется от использования доллара и перейдет на другие валюты, это приведет к целому ряду проблем, отмечает аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

"Это однозначно негативно скажется на спросе доллара в рамках мира. Но для саудитов это не будет иметь особой выгоды, поскольку не все контрагенты готовы принимать другие валюты. Таким образом, им придется конвертироваться все равно в доллары", – поясняет эксперт.

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