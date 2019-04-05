Маск потерял более $1 млрд за пару минут: что произошло

Американский миллиардер Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов за две минуты после открытия торгов в Нью-Йорке.

Акции его компании Tesla Inc. обрушились на 11 процентов, сообщает Bloomberg.

Таким образом игроки на бирже отреагировали на новости о рекордном сокращении поставок электромобилей.

Новости Tesla заметно поднимет цены на автомобили по всему миру

В частности, Tesla в первом квартале 2019 года поставила лишь 63 тысячи электрокаров. При этом в четвертом квартале прошлого года этот показатель достигал 90 тысяч.

Соответствующие падение акций сократило состояние Маска до 22,3 миллиарда долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Маск покинул пост главы Tesla на три года. На такую сделку с властями бизнесмен пошел после обвинения в мошенничестве с котировками акций фирмы посредством своих твитов.

В частности, в августе 2018 года он написал о готовности преобразовать Tesla в частную компанию. После этого твита акции Tesla пошли вверх.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!