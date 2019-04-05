|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
Колье с кристаллами Swarovski Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Рынки и компании

Маск потерял более $1 млрд за пару минут: что произошло

1.5тЧитать материал на украинском

Американский миллиардер Илон Маск потерял 1,1 миллиарда долларов за две минуты после открытия торгов в Нью-Йорке.

Акции его компании Tesla Inc. обрушились на 11 процентов, сообщает Bloomberg.

Таким образом игроки на бирже отреагировали на новости о рекордном сокращении поставок электромобилей.

Новости
Tesla заметно поднимет цены на автомобили по всему миру

В частности, Tesla в первом квартале 2019 года поставила лишь 63 тысячи электрокаров. При этом в четвертом квартале прошлого года этот показатель достигал 90 тысяч.

Соответствующие падение акций сократило состояние Маска до 22,3 миллиарда долларов.

Маск потерял более $1 млрд за пару минут: что произошло

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Маск покинул пост главы Tesla на три года. На такую сделку с властями бизнесмен пошел после обвинения в мошенничестве с котировками акций фирмы посредством своих твитов.

В частности, в августе 2018 года он написал о готовности преобразовать Tesla в частную компанию. После этого твита акции Tesla пошли вверх.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Персона
Илон Маск
Место
США
Тег
Tesla
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
4
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения