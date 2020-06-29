Манипуляции НАБУ с экспертизами по делу 'Роттердам +' и деле Омеляна идентичны, – адвокат

Манипуляции НАБУ по делу против экс-министр инфраструктуры Владимира Омеляна, которого обвиняют в нанесении ущерба государству из-за снижения портовых сборов в 2018 году, и по делу "Роттердам +" идентичны. Об этом написала адвокат экс-главы НКРЕКП Дмитрия Вовка Ирина Одинец на своей странице в Facebook.

Адвокат отметила, что между делами В.Омеляна и Д.Вовка есть ряд существенных сходств, касающиеся сути дел и "качества" работы правоохранительных органов. В частности, адвокат отметила – в обоих случаях лица, в отношении которых возбуждены уголовные дела приняли решение вполне в рамках своих служебных полномочий, что якобы привело к недополучению бюджетом средств.

"Законом предусмотрено такое полномочие на принятие решения, для этого и создается соответствующий орган. Как и в деле" Роттердам + ", САП не удосужилось назвать, какую именно норму законодательства возбуждено подозреваемым. Должностные лица НКРЕКП, действуя исключительно в рамках своих служебных полномочий, приняли регуляторный акт, направленный на стабилизацию и улучшение ситуации в отечественной энергетике в кризисное для нее время. А если НАБУ лучше знает, какое решение необходимо принять, тарифы установить, какую систему надбавок /скидок утвердить, то предлагаю ликвидировать все органы государственной власти, и пусть НАБУ устанавливает цены на э/э, тарифы на перевозки, цены на хлеб и зарплату судьям ВАКС, вместе с системой надбавок /скидок (а точнее, премирование /взыскание) ", - написала Одинец.

Она также обратила внимание на абсурдность подхода детективов НАБУ к определению убытков в обоих делах и неадекватность доказательств.

"Доказательства стороны обвинения поражают своим ничтожеством – это лишь ссылки на ряд заявлений других государственных органов, а также якобы экспертное заключение" учреждения из Черкасс". В деле "Роттердам + "мы видим ту же отсутствие адекватных доказательств (мы же не будем считать "справку детектива" или "экспертизу СБУ, о подтверждении справки детектива" – это известные эксперты в области экономики). Опять видим наглядно, что НАБУ у себя на самообслуживании – сам пью, сам гуляю", – отметила Одинец.

По мнению адвоката, действия НАБУ и САП о преследовании должностных лиц, проводивших реформы в рамках своих полномочий, создают крайне опасные и абсурдные прецеденты.

Напомним, что в другой деле НАБУ по формуле "Роттердам +" также возникли сложности с экспертизами. В частности, по словам адвоката Ирины Одинец одна из экспертиз, которую выполнял Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз для САП, подтвердила экономическую обоснованность формулы и отсутствие от нее убытков, но САП решило скрыть ее результаты. Следствие как минимум пять раз меняло вопросы экспертам, пытаясь получить от них выводы о необоснованности формулы и о нанесенных ее применением убытков. В то же время, по словам адвоката Натальи Дригваль экспертиза приобщена САП к делу была сделана самими детективами НАБУ исходя из собственного, ошибочного предположения необоснованности формулы №Роттердам +" и положена в основание заключения эксперта, который арифметически перечислил представленные исходные данные.

Напомним, формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса шныряли утвердило в меморандуме с МВФ аналогичный подход для определения цены газа для населения - т.н. Амстердам +. Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов - биржа TTF.