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20 декабря • обновлено в 19:34
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Магия чисел: в Украине растет импорт и ВВП, но рухнули поступления от таможни

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В Украине рост ВВП по итогам 2019-го (оценки МЭРТ) должен составить 2,7%, импорт, согласно данным Госстата, только за первые 10 месяцев года вырос более чем на 7%. Соответственно должны были вырасти и таможенные платежи. Однако таможня показывает абсолютное падение.

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Бюджет Украины, согласно данным Казначейства, с начала года недополучил 105 млрд грн. Это абсолютный антирекорд за последние несколько лет. Только таможня, согласно данным статистики, не выполнила план на 46,6 млрд грн, а налоговая – на 37,9 млрд грн.

Магия чисел: в Украине растет импорт и ВВП, но рухнули поступления от таможни

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К примеру, в январе-декабре прошлого года таможня собрала 327,5 млрд грн, в этом году за тот же период планировала получить 352 млрд грн, но получила всего 305,8 млрд! Причин для такой тенденции несколько. В пресс-службе Министерства финансов заявляют: все из-за высокого курса гривни, относительно низких объемов импорта и сокращения производства сигарет.

При этом, помимо экономических факторов, на ситуацию с поступления с таможни также влияет и контрабанда, уверен управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. "Массовая контрабанда, как шла, так и идет", – уверен он.

В ноябре таможня впервые за 13 месяцев выполнила план поступлений, но только благодаря уменьшению плана на 10 млрд грн: собрали 26,5 млрд грн при изначально запланированных 36 млрд грн. Но в результате принятых изменений в бюджет план уменьшили до 26,2 млрд грн.

Ситуацию исправить уже невозможно и динамика ухудшается, пишет на своей странице у Facebook экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Украинская таможня
Место
Украина
Тег
Киевская городская таможня
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