Магия чисел: в Украине растет импорт и ВВП, но рухнули поступления от таможни

В Украине рост ВВП по итогам 2019-го (оценки МЭРТ) должен составить 2,7%, импорт, согласно данным Госстата, только за первые 10 месяцев года вырос более чем на 7%. Соответственно должны были вырасти и таможенные платежи. Однако таможня показывает абсолютное падение.

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Бюджет Украины, согласно данным Казначейства, с начала года недополучил 105 млрд грн. Это абсолютный антирекорд за последние несколько лет. Только таможня, согласно данным статистики, не выполнила план на 46,6 млрд грн, а налоговая – на 37,9 млрд грн.

К примеру, в январе-декабре прошлого года таможня собрала 327,5 млрд грн, в этом году за тот же период планировала получить 352 млрд грн, но получила всего 305,8 млрд! Причин для такой тенденции несколько. В пресс-службе Министерства финансов заявляют: все из-за высокого курса гривни, относительно низких объемов импорта и сокращения производства сигарет.

При этом, помимо экономических факторов, на ситуацию с поступления с таможни также влияет и контрабанда, уверен управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец. "Массовая контрабанда, как шла, так и идет", – уверен он.

В ноябре таможня впервые за 13 месяцев выполнила план поступлений, но только благодаря уменьшению плана на 10 млрд грн: собрали 26,5 млрд грн при изначально запланированных 36 млрд грн. Но в результате принятых изменений в бюджет план уменьшили до 26,2 млрд грн.

Ситуацию исправить уже невозможно и динамика ухудшается, пишет на своей странице у Facebook экс-глава Государственной фискальной службы Роман Насиров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

4 сентября руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов сообщил о старте ИТ-аудита основных систем "Новой таможни".

До конца 2019 года в Украине разработают стратегию цифровой трансформации Таможенной службы. Это позволит контролировать движение товаров и выявлять схемы незаконного ввоза.

Министерство финансов утвердило структуру аппарата новой таможни и штатное расписание.

В воскресенье, 8 декабря, в Украине официально заработала новая Государственная таможенная служба.

Кабинет министров Украины поддержал порядок проведения электронных аукционов для конфискованных таможней товаров.

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