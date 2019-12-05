Лукашенко набросился на Россию из-за нефти: обнародовано резкое высказывание

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва, пытающиеся объединиться в "союзное государство", не смогли договориться по вопросам газа и нефти.

Об этом глава государства сказал в своем обращении, передает "Газета.ру". "О какой можно говорить дальнейшей интеграции, если мы сегодня не имеем договора о поставках природного газа. Хотя об этом договорились давно", – заявил Лукашенко.

По его словам, вопрос по "грязной" нефти также не решен. "А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем", – сказал Лукашенко.

Лукашенко высказался о российской нефти

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