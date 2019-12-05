Главная Новости
5 декабря • обновлено в 16:25
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Лукашенко набросился на Россию из-за нефти: обнародовано резкое высказывание

2.5т
Читать материал на украинском

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва, пытающиеся объединиться в "союзное государство", не смогли договориться по вопросам газа и нефти.

Об этом глава государства сказал в своем обращении, передает "Газета.ру". "О какой можно говорить дальнейшей интеграции, если мы сегодня не имеем договора о поставках природного газа. Хотя об этом договорились давно", – заявил Лукашенко.

По его словам, вопрос по "грязной" нефти также не решен. "А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем", – сказал Лукашенко.

Новости
Ищут замену: Лукашенко выступил против Путина из-за нефти

Лукашенко высказался о российской нефти

Лукашенко высказался о российской нефти

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Союзное государство" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Союзное государство
Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
Теги
нефть газ
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
22
Смешно
4
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pollak John
Pollak John
как только беларусы попадут в объятия Рахи , их сразу сотрут в порошок . Беженцев из Беларуси будет не меньше чем из Сирии .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Pollak John, Украина не объединилась с Россией, а почему-то народ из Украины бежит со страшной силой... чо так?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги