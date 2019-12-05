Лукашенко набросился на Россию из-за нефти: обнародовано резкое высказывание

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва, пытающиеся объединиться в "союзное государство", не смогли договориться по вопросам газа и нефти.
Об этом глава государства сказал в своем обращении, передает "Газета.ру". "О какой можно говорить дальнейшей интеграции, если мы сегодня не имеем договора о поставках природного газа. Хотя об этом договорились давно", – заявил Лукашенко.
По его словам, вопрос по "грязной" нефти также не решен. "А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем", – сказал Лукашенко.
Лукашенко высказался о российской нефти
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее российские СМИ обнародовали информацию, что Россия и Беларусь могут создать новое конфедеративное государство к 2022 году.
Ожидается, что уже к 8 декабря президент России Владимир Путин и президент Беларуси Александр Лукашенко могут утвердить программу интеграции стран.
Путин также дал поручение федеральным органам исполнительной власти России проработать вопрос синхронизации законодательства РФ и Беларуси в различных сферах.
По данным социологических исследований, количество граждан Беларуси, поддерживающих создание союзного государства с Россией, упало.
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