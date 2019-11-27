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29 ноября • обновлено в 12:43
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Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
Политолог Все статьи автора

Ловушка для Украины

29.7т

Я думал, что разговоры о покупке газа у России настолько очевидная глупость, что писать об этом не нужно.

Но смотрю – профильный министр "экологии и энергетики", который гораздо больше эколог, чем энергетик, говорит об этом всерьез. И некоторые мои друзья, которые хорошо разбираются в экономике, но далеки от энергетики, не видят в этом проблемы. Ладно, очень коротко объясняю, почему от этих прекрасных российских предложений несет ядом за километр. Один абзац про политику и еще один про деньги.

Новости
В Украине могут резко взлететь цены на газ: в Минэнерго посчитали тариф

Дорогие друзья, любая зависимость от РФ – риск. Будь то электроэнергия, газ или ядерное топливо – риск. Просто мы отдаем настоящему агрессору в руки нашу энергетическую безопасность. Рубильник Герус уже продал, теперь обсуждаем газовый вентиль. Друзья, энергетическое сотрудничество с РФ это не про бизнес. Это про удавку на нашей шее. Кремль ее затянет в любой момент, когда посчитает нужным. И мы сами делаем эту удавку и отдаем ее в руки врага? Согласитесь, бред. И когда премьер Яценюк принял решение отказаться от закупок газа именно у РФ – это было правильное решение. Лишнее подтверждение тому – истерика у их спикеров. И мы уже забыли про шантаж и закручивание вентиля 1 января. Дорого? Цена независимости. А теперь про деньги – про миллиарды, которые мы спасли.

Новости
Европа готова к затяжным переговорам по газу: экс-министр Украины

Газпром все эти годы качает газ в ОРДЛО. С момента оккупации. Там за него никто не платил – все в долг. Или платил, но точно не нам. И тут Газпром выставляет Украине счет за этот газ на несколько миллиардов. Мол, ОРДЛО это Украина, да? Платите – все же логично. Но им не повезло с Яценюком, который пожал плечами и сказал – у нас нет протоколов за эти годы, мы формально у вас ни куба не купили. И с чего вдруг вы нам приносите счет? Газпром ругался, грозил судами, рассказывал, что он куда-то в ОРДЛО качал газ. Но Украине было плевать на эту истерику. Нет протоколов? Кабмин официально у вас ничего не покупал? Идите попрошайничать в другое место, что и куда вы качали – ваша личная половая драма. Арсений Петрович их тогда переиграл всухую и очень красиво. Газпром дважды приходил клянчить деньги и пугал судами. Оба раза был послан, и позориться в суде не рискнул. Нет протоколов по закупке? До свидания.

Министр предлагает эту историю переиграть. И закупать газ у РФ напрямую. То есть удавочку нам на шею сами наденем, и еще и за ОРДЛО будем платить. Пане министр – вы предлагаете какую-то очень опасную глупость. Хватит нам фокусов Геруса с покупкой электроэнергии у РФ. Ляшко вас всех поймать не успеет, притормозите…

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Автор
Кирилл Сазонов Кирилл Сазонов
Место
Украина
Тег
Газпром
Источник
Источник: site.ua
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Комментарии
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Imir Imir
Imir Imir
Позиции Кремля сейчас очень слабые. Формально ленточки на трубах Турецкого потока и Северного потока-2 к 31 декабря, скорее всего, перережут, но реальные поставки газа начнутся либо существенно позже, либо в объемах, которые никак не повлияют на необходимость транзита через Украину. Уже поэтому вопрос: быть ли транзиту, снят. Быть. А вот условия и сроки ещё не определены. Европа, конечно, намерена дожать кремлевских и поставить их в стесненное положение как сейчас, так и в будущем. И прямо сейчас для этого есть все условия. Прекращение подачи газа в Европу станет тяжелым ударом в первую очередь для Газпрома — он рискует получить массовые иски от потребителей, причём регресс требований к Украине после 31 декабря будет невозможным — договор прекратит своё действие, а потому Украина перестанет нести ответственность по нему. Это проблемы Газпрома — как доставить товар потребителю. В положении Газпрома, когда он выбросил колоссальные ресурсы на строительство газопроводов, да ещё и не может занять деньги за рубежом (тут и санкции, и взыскания по решению Стокгольмского арбитража), получить новые штрафные санкции на сотни миллионов, а то и миллиарды долларов — прямой путь к банкротству.
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Михайлович Андрей
Михайлович Андрей
Imir Imir, Пока толстый ссохнет, худой сдохнет... а то что еще не забрали со стокгольского арбитража..ты забудь..усё спиздено и поделено )) мне лично пох сколько там газпрому присудили..я не его акционер (к сожалению), равно и как ты нииихера не получишь с того, сколько нафтогаз отсудит )))
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Livesey David
Livesey David
"И когда премьер Яценюк принял решение отказаться от закупок газа именно у РФ – это было правильное решение", господя, объясните уже этому деbилу, что Украине НЕ ПРЕКРАЩАЛА закупать Российский газ! Все эти рассказы про закупки газа у Словакии, Польши и т.д. — это лишь лапша на уши доверчивых ckaкуасов, Украина всё время покупает российский газ и потому такой дикий obсёр и паника в ожидании прекращения транзита, потому что кроме, как из России газ взять неоткуда.
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Imir Imir
Imir Imir
Livesey David, когда ты покупаешь любой товар ,он становиться твоим, и ты в праве поступать с ним как захочешь,но только не росийский газ,-ведь он скрепный, прям из главной скрепы росиян добыт!
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Hecke Josef
Hecke Josef
"зё-КАМАНДА"-прхвессианалов на рейде.Готовьте кошельки-73 % зелеботиков..
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