''Липецк - наш!'' Известный украинский журналист затроллил СМИ за фейк о Roshen

Известный украинский журналист Роман Цимбалюк подтвердил, что в фабрика Roshen в российском Липецке не работает.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав фото из Липецка в качестве доказательства того, что он лично посетил город и узнал о состоянии фабрики.

"Липецк - наш! Важное объявление: в этот город надо приезжать со своими конфетами Roshen. Здесь давно ничего не производят", - заявил Цимбалюк.

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"Заводы стоят, местные поругивают хунту, желают нам президента как в России и ностальгируют по зарплатам, которые они когда-то получали работая в этой кондитерской корпорации", - рассказал журналист.

Накануне на телеканале "1+1" в ТСН показали сюжет о купленных в симферопольском супермаркете конфетах Roshen. Было указано, что они произведены в России на липецкой кондитерской фабрике Roshen. При этом еще в начале сентября в СМИ писали, что в Крыму продают просроченные конфеты корпорации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 октября Roshen обратилась к украинцам в оккупированном Крыму, заявив, что с 1 апреля 2017 года на Липецкой фабрике полностью остановлено производство. Также компания прокомментировала сюжет на украинском телеканале.