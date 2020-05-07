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7 мая • обновлено в 10:47
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Курс рубля отреагировал на изменение цен на нефть: график

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В России укрепляется курс рубля. В четверг, 7 мая, доллар на Московской бирже подешевел на 33 копейки – до 74,22 руб./$.

На столько же упала и стоимость евро – валюта торгуется по 80,14 руб./евро. Об этом свидетельствуют данные биржи. Это происходит на фоне повышения стоимости нефти на протяжении последних нескольких дней.

Биржа советует спекулянтам спешно продавать иностранную валюту.

Стоимость доллара в России на бирже

Стоимость доллара в России на бирже

Стоимость евро в России на бирже

Стоимость евро в России на бирже

Официальный курс валют, установленный Центробанком РФ на 7 мая такой:

  • доллар – 73,97 рублей;

  • евро – 80,05 рублей.

Курс валют в России

Курс валют в России

Как сообщал OBOZREVATEL, обвал цен на нефть в "черный понедельник" 20 апреля привел к разорению спекулянтов на Московской бирже. Они не только потеряли потенциально имевшиеся у них 400 млн рублей, но и оказались должны вдвое больше.

Обвал мировых цен на нефть привел к тому, что по итогам 2020 года дефицит бюджета России превысит 5,6 трлн рублей (около $75,5 млрд).

С начала марта россияне сняли через банкоматы и со своих счетов в банках около 1 триллиона рублей ($13,6 млрд).

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Курс валют
Место
Россия
Теги
Новости России евро доллар рубль курс валют
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