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Курс доллара в Украине пробил психологическую отметку: сколько стоит валюта

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Курс доллара в украинских банках 4 июля опустился ниже психологической отметки в 26 грн/$. Так, средняя стоимость американской валюты составляет 25,85/26,14 грн/$. При этом справочный курс НБУ опустился до 26,04 грн/$.

Об этом говорится в данных финансовых учреждений и Нацбанка. Так, средний наличный курс в банках с 3 июля подешевел на 10-17 коп./$, а справочная стоимость НБУ снизилась на 13 коп./$.

Курс доллара в Украине пробил психологическую отметку: сколько стоит валюта

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Причин для такой тенденции несколько. Высокие выручки аграриев, стабильная ситуация на рынках, монетарная политика Нацбанка. Правда, также стоит отметить, что несколько лет подряд летом в Украине дешевеет доллар. С момента, как курс доллара "отпустили" в свободное плавание и он начал формироваться под влиянием рыночных инструментов, сезонные факторы играют одну из ключевых ролей при формировании стоимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валютдолларгривня
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