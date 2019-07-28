Курс доллара в Украине пробьет рекордную отметку: прогноз аналитика

В Украине курс доллара в первых числах августа может опуститься до рекордной с августа 2016-го отметки в 25,8-25,9 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил финансовый аналитик Владимир Мазуренко. "Еще совсем недавно на рынке были девальвационные ожидания. Видим два позитивных фактора. Первый – прошли выборы. Их позитивно оценили. Президент получил инструмент для быстрого внедрения реформ, для эффективного управления. Второй не менее важный фактор – позитивная тенденция на мировых рынках. Цены на нашу экспортную продукцию высокие", – поясняет эксперт.

Курс валют

По его оценкам в ближайшие 7 дней, до 3-4 августа, курс доллара может опуститься до рекорда, пробив новую психологическую отметку в 26 грн/$. Аналитик считает, что такая ситуация может продлиться и более длительный период, однако осенью избежать девальвацию будет крайне сложно.

На наличном рынке курс доллара снижался с 19 июля. На межбанке доллар снижался до 15 июля, а в четверг в первой половине дня взял паузу и оставался вблизи уровней предыдущего дня. Однако благоприятная внешняя конъюнктура будет способствовать в ближайшее время дальнейшему укреплению гривни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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