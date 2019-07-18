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Курс доллара в Украине пробьет психологическую отметку: аналитик назвал новую цену

1.8т Читать материал на украинском

В Украине курс доллара до 25 июля достигнет 26,2 грн/$, увеличившись с 18 июля на 40 коп./$.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "На ближайшую неделю мы ожидаем роста курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,0/26,2 грн", – прогнозирует эксперт.

Курс доллара в Украине

Курс доллара в Украине

Обозреватель

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Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 25,830/25,860 до 26,065/26,095 (+0,9%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 25,77/26,09 до 25,88/26,15 (+0,4%/+0,2%). При этом спред между средней покупкой и средней продажей сократился с 1,3% до 1,1% за счет более быстрого роста курса покупки по сравнению с продажей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют доллар гривня
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