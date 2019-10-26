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26 октября • обновлено в 11:44
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Доллар и евро подорожали: опубликован курс в банках Украины

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В Украине курс доллара в субботу, 26 октября, поднялся на 5 копеек.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 25,25 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках поднялся на 5 копеек и составил 28,10 грн/€.

При этом в среднем банки стали покупать доллар на 6 копеек дешевле, а евро – дешевле на 10 копеек.

Как менялся курс доллара

Как менялся курс доллара

Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 25,11 грн/$. По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта осталась на прежнем уровне.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 27,94 грн/€. Он также не изменился.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Курс доллара в Украине

Курс доллара в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
НБУ доллар евро
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