Курс неожиданно развернулся: владельцы биткоина потеряли $3 млрд

Курс биткоина в среду, 16 октября упал до $8173. Вместе с ними в крутое пике ушли другие главные криптовалюты.

По данным портала CoinMarketCap, за сутки биткоин подешевел на 1,79%, при этом его капитализация (общая стоимость всех добытых монет) упала до $147 млрд. Еще несколько дней назад она превышала $150 млрд.

Также за последние два месяца сильно снизилась доминирование биткоина (его доля среди других криптовалют). Если в конце августа оно доходило до 90%, то сейчас составляет всего 66,35%.

Курс биткоина CoinMarketCap

Другие криптовалюты тоже стремительно дешевеют. Сильнее всего в первой десятке потеряли цену:

Binance Coin – на -2,63%;

Ethereum – на -2,34%;

EOS – на -4,84%.

Заработать на скачках курса удалось только владельцам Bitcoin SV. За сутки он взлетел на 4,55%, а его цена составила $91,19.

Курс главных криптовалют CoinMarketCap

Эксперты по криптовалютам считают, что панике на рынке могли способствовать плохие новости от компании Telegram, которая не может выпустить свою криптовалюту.

"Основные криптовалюты в среду идут вниз на фоне сообщения о том, что для урегулирования вопроса с SEC запуск токена Telegram может быть перенесен на срок до года. Власти США ранее поставили под сомнение легальность оборота криптовалюты Telegram, запуск операций с которой должен состояться до конца октября", – сообщает портал ForexClub.

Там отмечают, что, от более существенного падения рынок удержала новость о том, что американская фондовая биржа Nasdaq добавила индекс CIX100 для 100 криптовалют.

"По мнению финансовых скаутов, снижение рынка продолжится в ближайшей перспективе. В скором времени биткоин может подешеветь до $8000, а может быть и уйти ниже этой психологической отметки, Ethereum – до $177, XRP – до $0,27, а Litecoin – до $53", – говорится в прогнозе.

bloomchain.ru

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Курс биткоина в среду, 25 сентября, обвалился до $8400. Это самый низкий показатель с июня 2019 года, когда криптовалюта начала восстанавливаться после рекордного обвала в 2018 году.

В пятницу, 27 сентября, произошел очередной обвал – курс рухнул до $8090. Появился прогноз, что цена криптовалюты может упасть до $6000.

Курс биткоина в понедельник, 30 сентября, рухнул ниже психологического уровня в $8000. Тогда криптовалюта стоила около $7840.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров планирует легализировать криптовалюту в Украине.

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