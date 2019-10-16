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16 октября • обновлено в 14:28
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Курс неожиданно развернулся: владельцы биткоина потеряли $3 млрд

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Курс биткоина в среду, 16 октября упал до $8173. Вместе с ними в крутое пике ушли другие главные криптовалюты.

По данным портала CoinMarketCap, за сутки биткоин подешевел на 1,79%, при этом его капитализация (общая стоимость всех добытых монет) упала до $147 млрд. Еще несколько дней назад она превышала $150 млрд.

Также за последние два месяца сильно снизилась доминирование биткоина (его доля среди других криптовалют). Если в конце августа оно доходило до 90%, то сейчас составляет всего 66,35%.

Курс биткоина

Курс биткоина

CoinMarketCap

Другие криптовалюты тоже стремительно дешевеют. Сильнее всего в первой десятке потеряли цену:

  • Binance Coin – на -2,63%;

  • Ethereum – на -2,34%;

  • EOS – на -4,84%.

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Заработать на скачках курса удалось только владельцам Bitcoin SV. За сутки он взлетел на 4,55%, а его цена составила $91,19.

Курс главных криптовалют

Курс главных криптовалют

CoinMarketCap

Эксперты по криптовалютам считают, что панике на рынке могли способствовать плохие новости от компании Telegram, которая не может выпустить свою криптовалюту.

"Основные криптовалюты в среду идут вниз на фоне сообщения о том, что для урегулирования вопроса с SEC запуск токена Telegram может быть перенесен на срок до года. Власти США ранее поставили под сомнение легальность оборота криптовалюты Telegram, запуск операций с которой должен состояться до конца октября", – сообщает портал ForexClub.

Там отмечают, что, от более существенного падения рынок удержала новость о том, что американская фондовая биржа Nasdaq добавила индекс CIX100 для 100 криптовалют.

"По мнению финансовых скаутов, снижение рынка продолжится в ближайшей перспективе. В скором времени биткоин может подешеветь до $8000, а может быть и уйти ниже этой психологической отметки, Ethereum – до $177, XRP – до $0,27, а Litecoin – до $53", – говорится в прогнозе.

Курс неожиданно развернулся: владельцы биткоина потеряли $3 млрд

bloomchain.ru

Справка:

  • Криптовалюта виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

  • Биткоин самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

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Тема
Криптовалюты
Тег
биткоин
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