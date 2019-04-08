|Экономика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

/Рынки и компании

Курс биткоина установил рекорд в 2019 году

538Читать материал на украинском

Среднерыночная стоимость биткоина в понедельник, 8 апреля, выросла на 1,4%, до отметки в 5234 долларов. Таким образом, цифровая монета обновила максимум в 2019 году.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подешевели на 1,4-4,3%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Bitcoin Саsh упал на 1,4%, до 308,9 доллара; Ripple – на 1,5%, до 0,3 доллара; Litecoin – на 4,3%, до 89,7 доллара. В то же время Ethereum вырос на 7,1%, до 180,4 доллара.

Новости
Биржа пошла в отказ: биткоину предрекли новый обвал

В итоге капитализация биткоина выросла до 92,3 млрд долларов, Ethereum – до 19 млрд долларов, а Ripple – упала до 14,8 млрд долларов, Litecoin – до 5,5 млрд долларов, Btcoin Саsh – до 5,4 млрд долларов.

Курс биткоина

Курс биткоина

CoinMarketCap

В ночь на 8 апреля произошел всплеск активности китайских инвесторов на внебиржевых платформах. Об этом говорит тот факт, что Пекин начал активно скупать токен USDT от компании Tether по завышенной цене, сообщается в Twitter cnLedger.

"Почему растет цена USDT? После запрета Народного банка Китая наиболее удобный способ купить криптовалюту в стране – это приобрести стейблкоин, такой как USDT на внебиржевой платформе, а потом обменять на любую криптовалюту на бирже", – подчеркнули эксперты.

Курс биткоина установил рекорд в 2019 году

Ранее стоимость биткоина обвалилась до минимальной с октября 2017 года. С того момента популярная криптовалюта потеряла еще около 2000 долларов. С небольшими отклонениями курс биткоина планомерно снижался с начала 2018 года, пока не достиг психологической для рынка отметки – годового минимума.

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Криптовалюты" на OBOZREVATEL.

Тема
Криптовалюты
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения