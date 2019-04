Курс биткоина установил рекорд в 2019 году

Среднерыночная стоимость биткоина в понедельник, 8 апреля, выросла на 1,4%, до отметки в 5234 долларов. Таким образом, цифровая монета обновила максимум в 2019 году.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подешевели на 1,4-4,3%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Bitcoin Саsh упал на 1,4%, до 308,9 доллара; Ripple – на 1,5%, до 0,3 доллара; Litecoin – на 4,3%, до 89,7 доллара. В то же время Ethereum вырос на 7,1%, до 180,4 доллара.

В итоге капитализация биткоина выросла до 92,3 млрд долларов, Ethereum – до 19 млрд долларов, а Ripple – упала до 14,8 млрд долларов, Litecoin – до 5,5 млрд долларов, Btcoin Саsh – до 5,4 млрд долларов.

В ночь на 8 апреля произошел всплеск активности китайских инвесторов на внебиржевых платформах. Об этом говорит тот факт, что Пекин начал активно скупать токен USDT от компании Tether по завышенной цене, сообщается в Twitter cnLedger.

"Почему растет цена USDT? После запрета Народного банка Китая наиболее удобный способ купить криптовалюту в стране – это приобрести стейблкоин, такой как USDT на внебиржевой платформе, а потом обменять на любую криптовалюту на бирже", – подчеркнули эксперты.

