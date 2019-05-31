Курс биткоина резко взлетел: как разбогатеть

Курс биткоина побил 12-месячный рекорд и продолжает стремительно расти. Уже сейчас средняя цена одной монеты достигает более 8,5 тысяч долларов.

Что такое криптовалюта и можно ли на ней разбогатеть? Ответы на эти и другие вопросы читайте в материале OBOZREVATEL.

Как закалялся биткоин

Изначально ценность биткоина была незначительной. Стоимость не достигала даже десяти центов. Несмотря на дешевизну, в Соединенных Штатах все же можно было расплачиваться криптовалютой, и, что удивительно, без всякого даркнета. Однако к 2016-му ценность монеты резко выросла. В январе 2016-го средняя стоимость одного коина достигала 436 долларов. И это был не предел.

Как менялся курс биткоина

Своего пика биткоин достиг в середине декабря 2017 года. Тогда цена выросла до 20 тысяч долларов. И те, кто успел завестись криптовалютой, резко разбогатели. Для примера, 20-летний инвестор Эрик Финман 8 лет назад смог купить на подаренные бабушкой тысячу долларов в биткоины.

Эрик Финман instagram

Сейчас он самый молодой криптомиллионер в мире, выкладывает в Instagram фотографии, где сжигает наличность, а также работает с NASA над спутником с "капсулой времени", где содержится популярная музыка, видео, а также компакт-диск с песнями Тейлор Свифт.

Покупать или не покупать – вот в чем вопрос

Стоит ли инвестировать в биткоин? Эксперты предупреждают, что если вы вкладываете в такого рода активы – это всегда риск. Если есть средства, желание рискнуть, необходимо диверсифицировать портфель и инвестировать. "Любая инвестиция - это всегда внимание, причем каждодневное. Потому надо правильно подбирать моменты, когда курс станет максимально выгодным", – советует исполнительный директор Украинской Федерации Страхования Галина Третьякова.

Эрик Финман заработал на биткоине instagram

Однако мнения насчет резонности инвестиции в криптовалюту разделились. Есть те, кто считает, что в биткоин инвестировать не стоит, поскольку эта валюта ничем не подкреплена. К примеру, такой позиции придерживается главный аналитик Concorde Capital Александр Паращий. "Лучше инвестировать в что-то более существенное и стабильное, вроде золота, нефти, акции, а не в подобного рода пирамиды", – поясняет он свою позицию.

Если же все-таки инвестировать, то каковы прогнозы? Эксперты заявляют, что в данный момент цены на первую криптовалюту начали активно идти вверх. Спрос на рынке пока не достиг пиковых точек. Это говорит о том, что до ажиотажа вокруг биткоина еще далеко. По их предположениям цены могут вырасти до значений в 20 тысяч долларов. Но важно отметить, что сейчас на рынке больше профессионалов и людей, которые объективно оценивают рынок. Поэтому вряд ли мы увидим такой резонанс как раньше, рассказывает старший аналитик "Альпари" Максим Пархоменко. "Объективно ориентируясь на объем транзакций в сети на данный момент потенциально мы можем дойти до отметки в 15 тысяч долларов до конца года", – отмечает эксперт.

Похожей точки зрения придерживаются и аналитики Forex Club. Они утверждают, что стоимость этой криптовалюты может дойти до отметки в 10 тысяч долларов. Недавно курс в очередной раз подскочил, после чего ожидается непродолжительный период коррекционного снижения. Однако, по мнению экспертов, биткоин, вероятно, снова продолжит рост. "Заработать на биткоине по-прежнему можно, хотя он и отошел от своих пиков, но нужно внимательно следить за движениями рынка, которые зачастую бывает сложно прогнозировать", – отмечают эксперты.

Криптовалюта в кассе: насколько это легитимно?

А получится ли глобализовать криптовалюту, чтоб она стал в один ряд с другими общепризнаными валютами? В принципе да, и некоторые предприятия уже делают успехи в том, чтобы потребитель мог расплачиватся биткоином. OBOZREVATEL без труда нашел кафе, рестораны, магазины одежды, цветов, техники, юридические компании, туристические агентства, где такие токены принимаются как платежное средство.

"И несмотря на то, что НБУ не признает криптовалюту как платежное средство, законодательство не запрещает ее использовать. И если даже деньги пропали с биткоин-кошелька в результате той или иной мошеннической схемы или других обстоятельств, то правоохранительные органы обязаны принять и зарегистрировать такое обращение", - сообщает директор юридической компании "Прима Лидер Групп" Дина Дрыжакова.

Словарь начинающего криптомиллионера

Биткоин – одна из первых криптовалют.

Криптовалюта – децентрализированная цифровая валюта, при которой практически вся информация шифруется. В сделках с криптовалютой нет посредников, равными правами наделены обе стороны.

Токен, коин – так принято называть единицу в криптовалютах.

Даркнет – скрытый сегмент сети, в котором совершаются полулегальные и нелегальные сделки.

Майнинг – способ добычи криптовалюты, при котором создается новое звено в блокчейне для функционирования криптовалютных платформ. За создание нового звена предусмотрено вознаграждение в качестве новых коинов.

Блокчейн – выстроенная непрерывная цепочка блоков с информацией.

Диверсификация (портфеля) – разделение капитала на несколько частей, вложение в разные активы.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!