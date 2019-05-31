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/Рынки и компании

Курс биткоина резко взлетел: как разбогатеть

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Курс биткоина побил 12-месячный рекорд и продолжает стремительно расти. Уже сейчас средняя цена одной монеты достигает более 8,5 тысяч долларов.

Что такое криптовалюта и можно ли на ней разбогатеть? Ответы на эти и другие вопросы читайте в материале OBOZREVATEL.

Как закалялся биткоин

Изначально ценность биткоина была незначительной. Стоимость не достигала даже десяти центов. Несмотря на дешевизну, в Соединенных Штатах все же можно было расплачиваться криптовалютой, и, что удивительно, без всякого даркнета. Однако к 2016-му ценность монеты резко выросла. В январе 2016-го средняя стоимость одного коина достигала 436 долларов. И это был не предел.

Как менялся курс биткоина

Как менялся курс биткоина

Своего пика биткоин достиг в середине декабря 2017 года. Тогда цена выросла до 20 тысяч долларов. И те, кто успел завестись криптовалютой, резко разбогатели. Для примера, 20-летний инвестор Эрик Финман 8 лет назад смог купить на подаренные бабушкой тысячу долларов в биткоины.

Эрик Финман

Эрик Финман

instagram

Сейчас он самый молодой криптомиллионер в мире, выкладывает в Instagram фотографии, где сжигает наличность, а также работает с NASA над спутником с "капсулой времени", где содержится популярная музыка, видео, а также компакт-диск с песнями Тейлор Свифт.

Покупать или не покупать – вот в чем вопрос

Стоит ли инвестировать в биткоин? Эксперты предупреждают, что если вы вкладываете в такого рода активы – это всегда риск. Если есть средства, желание рискнуть, необходимо диверсифицировать портфель и инвестировать. "Любая инвестиция - это всегда внимание, причем каждодневное. Потому надо правильно подбирать моменты, когда курс станет максимально выгодным", – советует исполнительный директор Украинской Федерации Страхования Галина Третьякова.

Эрик Финман заработал на биткоине

Эрик Финман заработал на биткоине

instagram

Однако мнения насчет резонности инвестиции в криптовалюту разделились. Есть те, кто считает, что в биткоин инвестировать не стоит, поскольку эта валюта ничем не подкреплена. К примеру, такой позиции придерживается главный аналитик Concorde Capital Александр Паращий. "Лучше инвестировать в что-то более существенное и стабильное, вроде золота, нефти, акции, а не в подобного рода пирамиды", – поясняет он свою позицию.

Если же все-таки инвестировать, то каковы прогнозы? Эксперты заявляют, что в данный момент цены на первую криптовалюту начали активно идти вверх. Спрос на рынке пока не достиг пиковых точек. Это говорит о том, что до ажиотажа вокруг биткоина еще далеко. По их предположениям цены могут вырасти до значений в 20 тысяч долларов. Но важно отметить, что сейчас на рынке больше профессионалов и людей, которые объективно оценивают рынок. Поэтому вряд ли мы увидим такой резонанс как раньше, рассказывает старший аналитик "Альпари" Максим Пархоменко. "Объективно ориентируясь на объем транзакций в сети на данный момент потенциально мы можем дойти до отметки в 15 тысяч долларов до конца года", – отмечает эксперт.

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Биткоин побил рекорд и взлетит до новой отметки: стоит ли покупать

Похожей точки зрения придерживаются и аналитики Forex Club. Они утверждают, что стоимость этой криптовалюты может дойти до отметки в 10 тысяч долларов. Недавно курс в очередной раз подскочил, после чего ожидается непродолжительный период коррекционного снижения. Однако, по мнению экспертов, биткоин, вероятно, снова продолжит рост. "Заработать на биткоине по-прежнему можно, хотя он и отошел от своих пиков, но нужно внимательно следить за движениями рынка, которые зачастую бывает сложно прогнозировать", – отмечают эксперты.

Криптовалюта в кассе: насколько это легитимно?

А получится ли глобализовать криптовалюту, чтоб она стал в один ряд с другими общепризнаными валютами? В принципе да, и некоторые предприятия уже делают успехи в том, чтобы потребитель мог расплачиватся биткоином. OBOZREVATEL без труда нашел кафе, рестораны, магазины одежды, цветов, техники, юридические компании, туристические агентства, где такие токены принимаются как платежное средство.

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"И несмотря на то, что НБУ не признает криптовалюту как платежное средство, законодательство не запрещает ее использовать. И если даже деньги пропали с биткоин-кошелька в результате той или иной мошеннической схемы или других обстоятельств, то правоохранительные органы обязаны принять и зарегистрировать такое обращение", - сообщает директор юридической компании "Прима Лидер Групп" Дина Дрыжакова.

Словарь начинающего криптомиллионера

Биткоин – одна из первых криптовалют.

Криптовалюта – децентрализированная цифровая валюта, при которой практически вся информация шифруется. В сделках с криптовалютой нет посредников, равными правами наделены обе стороны.

Токен, коин – так принято называть единицу в криптовалютах.

Даркнет – скрытый сегмент сети, в котором совершаются полулегальные и нелегальные сделки.

Майнинг – способ добычи криптовалюты, при котором создается новое звено в блокчейне для функционирования криптовалютных платформ. За создание нового звена предусмотрено вознаграждение в качестве новых коинов.

Блокчейн – выстроенная непрерывная цепочка блоков с информацией.

Диверсификация (портфеля) – разделение капитала на несколько частей, вложение в разные активы.

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Автор
Дмитрий ГорюшкинДмитрий Горюшкин
Тема
Криптовалюты
Теги
биткоинкриптовалюта
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