Курс биткоина резко упал: сколько крипотовалюта стоит сейчас

Курс биткоина падает, а его владельцы теряют деньги. Во вторник, 13 августа, он подешевел до $11288.

По данным информационного агрегатора CoinMarketCap, стоимость главной цифровой валюты за сутки снизилась на 0,85%,а общая капитализация упала до $201,5 млрд.

При этом за последние 7 дней криптовалюта потеряла более $970. В прошлый вторник, 6 августа, биткоин стоил $12260, а капитализация превышала $214 млрд.

Курс биткоина падает CoinMarketCap

Идут вниз и другие цифровые валюты. Курс Ethereum за сутки снизился на 1,37%, XRP – на 0,85%, а Litecoin – 1,73%. А вот стоимость Bitcoin Cash выросла на 1,23%.

Дешевеют основные цифровые валюты CoinMarketCap

Курс биткоина снижается

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2023 году. Криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года, цитирует эксперта Yahoo! Finance.

Ранее председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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