Главная Новости
25 ноября • обновлено в 10:16
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Курс биткоина неожиданно рухнул: эксперты дали угрожающий прогноз

1.2т
Читать материал на украинском

Курс биткоина снова ушел в пике. Утром в понедельник, 25 ноября, он подешевел до $6715. За сутки цена упала более, чем на $500.

По данным портала CoinMarketCap, снижение составило 7,63%, а капитализация упала до рекордно низкого уровня – $121,2 млрд.

В прошлую пятницу после падения более чем на 10%, биткоин стоил $7158. Это радикально расходится с прогнозами, которые на прошлой неделе давали эксперты по криптовалютам. Тогда они предполагали, что цена биткоина может снизиться лишь до $8000.

Новости
В Украине задумали легализовать биткоин: как это поможет экономике

Как упал биткоин за сутки

Как упал биткоин за сутки

CoinMarketCap

Подобный обвал произошел и с другими главными цифровыми валютами. Так, Ethereum (вторая главная криптовалюта) упал на 9,82%, XRP – на 8,59%, Bitcoin Cash – на 6,84%, EOS рухнул на 9,83%, а Bitcoin SV на 8,04%.

Зато на фоне всеобщего обвала неожиданно подорожала доселе малоизвестная криптовалюта Storeum. За сутки она выросла на 302,99%. поднявшись сразу на 61 позицию в списке самых дорогих цифровых валют мира. Цена одной монеты – $0,5.

Курс криптовалют

Курс криптовалют

CoinMarketCap

Пока внятных объяснений обвалу рынка криптовалют у экспертов нет. Но они предполагают, что монеты и дальше будут дешеветь. "По мнению финансовых скаутов, рынок в ближайшее время продолжит свое обвальное падение – биткоин может "сдать" отметку $6500, Ethereum – уйти ниже $130, XRP – ниже $0,20, а Litecoin – подойти к $40", – говорится в прогнозе на сайте ForexClub.

Биткоин упал

Биткоин упал

Справка:

  • Криптовалюта виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

  • Биткоин самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Криптовалюты" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Криптовалюты
Тег
биткоин
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги