Курс биткоина неожиданно рухнул: эксперты дали угрожающий прогноз

Курс биткоина снова ушел в пике. Утром в понедельник, 25 ноября, он подешевел до $6715. За сутки цена упала более, чем на $500.

По данным портала CoinMarketCap, снижение составило 7,63%, а капитализация упала до рекордно низкого уровня – $121,2 млрд.

В прошлую пятницу после падения более чем на 10%, биткоин стоил $7158. Это радикально расходится с прогнозами, которые на прошлой неделе давали эксперты по криптовалютам. Тогда они предполагали, что цена биткоина может снизиться лишь до $8000.

Как упал биткоин за сутки CoinMarketCap

Подобный обвал произошел и с другими главными цифровыми валютами. Так, Ethereum (вторая главная криптовалюта) упал на 9,82%, XRP – на 8,59%, Bitcoin Cash – на 6,84%, EOS рухнул на 9,83%, а Bitcoin SV на 8,04%.

Зато на фоне всеобщего обвала неожиданно подорожала доселе малоизвестная криптовалюта Storeum. За сутки она выросла на 302,99%. поднявшись сразу на 61 позицию в списке самых дорогих цифровых валют мира. Цена одной монеты – $0,5.

Курс криптовалют CoinMarketCap

Пока внятных объяснений обвалу рынка криптовалют у экспертов нет. Но они предполагают, что монеты и дальше будут дешеветь. "По мнению финансовых скаутов, рынок в ближайшее время продолжит свое обвальное падение – биткоин может "сдать" отметку $6500, Ethereum – уйти ниже $130, XRP – ниже $0,20, а Litecoin – подойти к $40", – говорится в прогнозе на сайте ForexClub.

Биткоин упал

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL:

Курс биткоина в среду, 25 сентября, обвалился до $8400. Это самый низкий показатель с июня 2019 года, когда криптовалюта начала восстанавливаться после рекордного обвала в 2018 году.

В пятницу, 27 сентября, произошел очередной обвал – курс рухнул до $8090. Появился прогноз, что цена криптовалюты может упасть до $6000.

Курс биткоина в понедельник, 30 сентября, рухнул ниже психологического уровня в $8000. Тогда криптовалюта стоила около $7840.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров планирует легализировать криптовалюту в Украине.

Курс биткоина в ночь с пятницы на субботу, 26 октября, совершил невероятный скачок почти на 30%, поднявшись до $9600.

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