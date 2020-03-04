Кабмин Шмыгаля: кто такой ожидаемый премьер и как изменится жизнь украинцев

Вероятный новый премьер-министр Денис Шмыгаль пришел в политику из бизнеса. Его якобы пригласили во власть люди из Офиса президента. Свое первое политическое собеседование он сразу проходил у президента Зеленского.

Особых изменений с новым назначением премьера ни нардепы, ни опрошенные эксперты не ожидают. Однако подобные политические перестановки в любом случае повлияют на всех украинцев.

Подробнее о том, что может изменить ротация в Кабмине, читайте в материале OBOZREVATEL.

Чего ждать от Кабмина Шмыгаля?

Сам будущий премьер вполне доволен результатами работы Алексея Гончарука. Мол, за полгода настоящий результат показать нельзя, но даже и за это время премьер показал "покращення", рассказал Шмыгаль в интервью на телеканале ZIK.

Децентрализация – будут развивать действующую модель. Территориальное устройство в Украине, бюджетная децентрализация, как следует со слов будущего премьер-министра, – это правильный путь развития.

Денис Шмыгаль

Среди всех заявлений из экономического блока речь шла только о привлечении инвестиций. Шмыгаль приветствовал программу кредитования по сниженным ставкам и говорил о том, что Украина должна стать экономическим хабом с максимально привлекательными для инвесторов условиями работы.

Собеседники OBOZREVATEL во власти рассказывают: Шмыгаль действительно кандидат "с рынка", его отобрали кадровики, у него незапятнана репутация. Мол, хорошо понимает, что нужно бизнесу, имеет навыки менеджера, сможет наладить прозрачные механизмы и понятную экономическую политику. Гончарук же оказался неготовым для своей должности. Он решил учиться в процессе работы, но допустил слишком много ошибок. Подробнее о них можно прочитать здесь.

Шмыгаль – хороший менеджер, толковый экономист без четкого политического окраса. Он не будет заниматься популизмом. Такой себе баланс между опытом и "новыми лицами". По своим взглядам, он, как и предшественник, скорее напоминает либерала. Так, Шмыгаль поддерживает свободное курсообразование, выступает за конкурентные условия для бизнеса.

Главное, что придется решить новому премьеру: реально ли вообще реализовать программу "Слуги народа". Рост ВВП в 40%, который откровенно называют нереалистичным даже сами "слуги", – невыполнимая задача.

С чем придется справиться Шмыгалю:

увеличение бюджетных поступлений – план сорвали в 2019-м и не выполняют в 2020-м;

создание рабочих мест за счет развития промышленности (Кабмин для этого может создать условия для бизнеса);

преодоление коррупции на таможне;

реализация обещанной диджитализации – перевод государственных услуг в онлайн;

сокращение тарифов на коммунальные услуги для населения;

продолжения сотрудничества с МВФ.

С последним пунктом действительно есть заминки. Фонд еще несколько дней назад позитивно оценивал перспективу получения следующего транша, но в марте, вероятно, им придется договариваться уже с новой исполнительной властью.

И по информации OBOZREVATEL, поменяется не только премьер, но и министр финансов, который также имеет право подписи при заключении соглашений. Аналитик Егор Комов уверен: длительной задержки из-за кадровых решений не будет, а в будущем такая ситуация может пойти даже на пользу.

"Думаю, Гончарук свой кредит доверия отчасти исчерпал. Если будут позитивные ожидания, конечно, это и на инвестиции повлияет, и на доверие кредиторов. Это только первый шаг. Нужна конкретная программа, пошаговая. Бизнес, украинцы, инвесторы – должны понимать, что и как делается, как мы будем достигать экономического роста, за счет чего и в какие сроки. Если Шмыгаль сможет это продемонстировать, следом увидим и экономический рост только на позитивных ожиданиях", – спрогнозировал эксперт.

С кем связывают Дениса Шмыгаля?

В СМИ можно найти десятки упоминаний о том, что Шмыгаля лоббировал Илья Павлюк – приближенный к "Слуге народа" предприниматель. Еще одна версия основана на бывшем месте работы возможного премьера – компании ДТЭК. Мол, очевидная связь с бизнесменом Ринатом Ахметовым.

Сам политик оба заявления опровергает. Мол, в ДТЭК попал по конкурсу и возглавлял всего лишь Бурштынскую ТЭС. Общался с менеджментом компании, а вот с самим Ринатом Ахметовым даже не знаком.

Денис Шмыгаль

Также в одном из интервью он ответил на обвинения о связях с Павлюком. Его, как говорит сам Шмыгаль, он также не знает. "Не знаю такого человека, и никто мне не представлялся как человек Павлюка. Мне этот вопрос уже задавали, что где-то было такое обвинение, я сразу говорил: такого человека не знаю. И до сих пор ничего не изменилось – я с Павлюком так и не познакомился", – заявил он в интервью УНИАН.

Стоит отметить, что Дениса Шмыгаля назначили на освободившуюся должность Алены Бабак главой Министерства развития общин и территорий Украины. Но если Бабак была просто членом правительства, то Шмыгаля сразу назначили вице-премьером. То есть при увольнении Гончарука он автоматически становится исполняющим обязанности.

Кто попадет в новый Кабмин?

Новым министром экономики должен стать Жуковский Роман Сергеевич, который работает во Всемирном банке. Тимофей Милованов, нынешний министр экономического развития, станет министром аграрной политики.

Роман Жуковский LIGA.net

Минфин возглавит Уманский Игорь Иванович, экс-первый замминистра финансов Украины.

Игорь Уманский ГолосUA

Министерство энергетики и экологии также должно сменить руководителя, его кандидатура пока не называется. Игорь Корыстылев, вероятно, станет министром промышленного развития и оборонного комплекса. Главу МИД Вадима Пристайко может заменить действующий вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.

Дмитрий Кулеба РБК-Украина

Главой Минобороны может стать генерал-лейтенант Андрей Таран.

Андрей Таран Новости Украины

Главой Минсоцполитики Зеленский предложил назначить Марину Лазебную.

Марина Лазебная ГолосUA

Министерство молодежи и спорта может возглавить Вадим Гутцайт, директор соответствующего департамента Киевской городской государственной администрации.

Вадим Гутцайт Википедия

Кандидатом на кресло главы МОЗ называют Илью Емца, министра здравоохранения времен Виктора Януковича.

Правда, назначение министров пока еще вопрос нерешенный. Источники передают разные версии, кто-то уже отказался, кто-то торгуется за другие должности. Окончательный состав правительства будет известен уже в ближайшие дни. А вот вопрос с премьером, кажется, уже решен.

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