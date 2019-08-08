"Крым - не Россия": в сети нашли показательный момент

Жители аннексированного Крыма посмеялись с российских компаний, которые в описании своих услуг стыдливо признают, что полуостров им не принадлежит.

"Крым не Россия. И лучше всех это знают в РФ. Лучше, чем на материке нашем даже", – написала в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым25%.

Она опубликовала фотографию сообщения от российского мобильного оператора Тинькофф Мобайл, который предлагает массу услуг, но с одной оговоркой - везде, кроме Крыма и Севастополя.

"Звоните в любой регион, на любые городские и мобильные номера России, все включено в пакет минут. Условия не меняются в поездках по РФ, кроме Крыма и Севастополя", – сказано в рекламе оператора.

Крым не Россия

И лучше всех это знают в РФ

лучше,чем на материке нашем даже pic.twitter.com/tjTn1Si5H1 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 8 серпня 2019 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители аннексированного Крыма жалуются на проблемы с иностранными и даже российскими компаниями. Прописка на полуострове стала для них "черной меткой".

Ранее жители Армянска в аннексированном Россией украинском Крыму снова пожаловались на проблемы со здоровьем из-за катастрофической экологической обстановки в городе.

А на курорте Феодосия оккупированного Крыма забили тревогу из-за катастрофической ситуации с морем. Оккупационные власти не закрывают пляжи города, несмотря на массовый слив в воду нечистот.

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