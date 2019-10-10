В Украине крупнейших производителей сигарет оштрафовали на миллиарды: все подробности громкого решения

Антимонопольный комитет Украины оштрафовал на 6,5 млрд грн четыре табачных гиганта с фабриками в Украине и дистрибьютора "Тедис Украина". В последней компании обвинения отвергли.

Причина штрафов – участие в сговоре, который не давал выйти на рынок другим дистрибьюторам. Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ. Решение по делу о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции четырьмя крупнейшими производителями табачных изделий было принято в четверг, 10 октября.

В АМКУ заявили, что у них есть доказательства, которые подтверждают, что компании действовали согласованно, в результате чего единственный и общий для всех дистрибьютор сигарет получил искусственные преимущества. А его конкуренты выталкивались с рынка.

"На практике нарушители установили такие условия для заключения договоров с другими, кроме "ТЕДИС", потенциальными дистрибьюторами, появление которых просто невозможно на этом рынке", – сообщили в АМКУ.

Какие компании наказали:

"Филип Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" совместно с "Филип Моррис Украина";

"Джей Ти Интернешнл Украина" совместно с "Джей Ти Интернешнл Компани Украина";

"Империал Тобакко Продакшн Украина" совместно с "Империал Тобакко Юкрейн";

"Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" совместно с "А/Т табачная компания "В.А.Т.-Прилуки" и дистрибьютором "ТЕДИС Украина".

"В 2011-2012 годах каждый из указанных производителей сократил количество прямых контрактов с дистрибьюторами из нескольких десятков к одному общему для всех - "ТЕДИС Украина". Как следствие, в 2013 году "ТЕДИС Украина" становится монополистом на рынке с долей 99,43%", – объяснили в пресс-службе.

Какие штрафы должны выплатить компании:

"ТЕДИС Украина" - 3,4 млрд грн;

"Филипп Моррис Сейлз энд Дистрибьюшн" – 370 млн грн;

"Филип Моррис Украина" – 810 млн грн;

"Джей Ти Интернешнл Украина" – 430 млн грн;

"Джей Ти Интернешнл Компани Украина" – 490 млн грн;

"Империал Тобакко Продакшн Украина" – 170 млн грн;

"Империал Тобакко Юкрейн" – 290 млн грн;

"Бритиш Американ Тобакко Сейлз энд Маркетинг Украина" – 80 млн грн;

"А/Т табачная компания" В.А.Т.-Прилуки" – 450 млн грн.

Обвинения в сговоре отвергли

В свою очередь компания "ТЕДИС Украина" на своем сайте опубликовала опровержение обвинений от АМКУ.

"10 октября 2019 года Антимонопольный комитет принял решение признать компанию виновной в нарушении антимонопольного законодательства. "ТЕДИС Украина" отрицает обвинения со стороны АМКУ о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции в виде антиконкурентных согласованных действий", – сообщила пресс-служба компании.

Там считают, что решение АМКУ принято с нарушениями законодательства, а потому будут его обжаловать.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 октября международные табачные корпорации Philip Morris Ukraine, British American Tobacco Ukraine, Japan Tobacco INT Ukraine и Imperial Tobacco Ukraine пожаловались на давление из-за якобы безосновательного обвинения в “картельном сговоре”.

"Табачная поправка" в законопроект №1049 о едином счете для уплаты налогов и сборов может спровоцировать рост нелегальной торговли и лишить бюджет Украины до 8 млрд грн.

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