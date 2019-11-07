"Крест не ставит": в Минфине объяснили, что будет с законом о проверках субсидий

В Министерстве финансов заявили, что вето, наложенное президентом Украины Владимиром Зеленским на проект закона о проверках получателей пенсий и субсидий, не ставит на нем крест.

Об этом сообщили на странице министерства в Facebook. Там привели слова заместителя министра Павла Ходаковского, который сказал, что вето вызвано технической несогласованностью, которая скоро будет устранена.

"Президентское вето законопроекта по верификации вызвано чисто технической несогласованностью с заключительными положениями, которая скоро будет устранена. Я уверен, что парламент вскоре поддержит этот законопроект с предложением Президента. Для введения верификации в целом это означает несущественную задержку", – сказал Ходаковский.

Закон о проверке субсидий доработают.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 7 ноября отправил на доработку законопроект №1231, который вводил проверку всех, кто получает деньги от государства (пенсионеров, матерей-одиночек, субсидиантов).

В Украине проведут проверку всех, кто получает деньги от государства (пенсионеры, матери-одиночки, субсидианты и т.д). Для этого создадут специальную онлайн-платформу, где соберут всю доступную из государственных реестров информацию об украинцах.

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