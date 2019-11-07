Главная Новости
7 ноября • обновлено в 18:27
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

"Крест не ставит": в Минфине объяснили, что будет с законом о проверках субсидий

1.3т Читать материал на украинском

В Министерстве финансов заявили, что вето, наложенное президентом Украины Владимиром Зеленским на проект закона о проверках получателей пенсий и субсидий, не ставит на нем крест.

Об этом сообщили на странице министерства в Facebook. Там привели слова заместителя министра Павла Ходаковского, который сказал, что вето вызвано технической несогласованностью, которая скоро будет устранена.

"Президентское вето законопроекта по верификации вызвано чисто технической несогласованностью с заключительными положениями, которая скоро будет устранена. Я уверен, что парламент вскоре поддержит этот законопроект с предложением Президента. Для введения верификации в целом это означает несущественную задержку", – сказал Ходаковский.

Закон о проверке субсидий доработают.

Закон о проверке субсидий доработают.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 7 ноября отправил на доработку законопроект №1231, который вводил проверку всех, кто получает деньги от государства (пенсионеров, матерей-одиночек, субсидиантов).

В Украине проведут проверку всех, кто получает деньги от государства (пенсионеры, матери-одиночки, субсидианты и т.д). Для этого создадут специальную онлайн-платформу, где соберут всю доступную из государственных реестров информацию об украинцах.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Социальные выплаты" на OBOZREVATEL.

Темы
Социальные выплаты Пенсия в Украине Монетизация субсидий
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
субсидии пенсии Министерство финансов
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Andria Viktor
Andria Viktor
Да все будет,и белка,и свисток и рывок уровня жизни в +или-.как карта ляжет в мозгах бояр и панов.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения