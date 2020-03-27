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27 марта • обновлено в 13:54
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Кредитные каникулы на карантине: Рожкова сказала, как ими воспользоваться

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В Нацбанке Украины напомнили, что кредитные каникулы, введенные в связи с карантином из-за коронавируса – это не прощение долгов, а лишь их отсрочка.

Об этом сказала первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова во время брифинга в пятницу, 27 марта.

Кредиты в Украине

Кредиты в Украине

Как работают кредитные каникулы

"Кредитные каникулы это не прощение долгов, это отсрочка во времени. Это как школьные каникулы. Они заканчиваются и затем снова надо входить в обычный режим", – сказала Рожкова.

Она заявила, что даже на льготных условиях, в льготный период кредиты остаются кредитами и их надо будет возвращать и платить проценты.

"На сегодняшний день льготой является не остановки начисления процентов, а возможность отсрочки во времени до возможности их уплаты. Банки имеют обязательства и по ним они продолжают начислять проценты", – сказала Рожкова.

То есть, во время кредитных каникул проценты начисляться будут, но их можно не платить. Но после отмены карантина их все равно придется заплатить.

Какие кредиты подлежат реструктуризации

Также в НБУ сказали, что люди могут договориться с банком о реструктуризации кредита – то есть, об изменении условий и сроков его выплаты. В первую очередь это те кредиты, которые по состоянию на 1 марта обслуживались согласно кредитных договоров без просрочки, без каких-либо других проблемных вопросов.

На реструктуризацию кредитов могут претендовать и население, и бизнес. Предприниматели, которые из-за введения карантинных мероприятий полностью или частично временно потеряли доход

Рожкова напомнила, что для того чтобы воспользоваться возможностью, нужно обратиться в банк.

"Мы призываем банки активно действовать в этом направлении особенно в работе с населением. Автоматически кредитные каникулы не работают. Вы должны обратиться в банк – объяснить ситуацию и подтвердить, что временно полностью или частично потеряли доход из-за карантинных мероприятий", – сказала Рожкова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В Украине могут потерять работу от 170 до 500 тысяч человек – вследствие экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такой прогноз дал экс-министр экономики Тимофей Милованов.

  • Вследствие пандемии коронавируса в Украине курс доллара может взлететь до 30-35 грн/$, а ВВП – упасть на 4-9%. При этом обвал экономики может быть настолько сильным, что кризис 2009 года может показаться одним из лучших сценариев.

  • Авиационная отрасль Украины без немедленной помощи государства ждет банкротство, так как она не сможет самостоятельно оправиться от убытков, понесенных вследствие пандемии коронавируса. Потери лишь за первый квартал 2020 года оценили в 10-15 млрд гривен.

  • В условиях жесткого карантина у 57% украинцев сбережений хватит на 4 недели или даже меньше.

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Кредитование в Украине Карантин в Украине
Персона
Екатерина Рожкова
Место
Украина
Теги
кредит Национальный банк Украины
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