Кредитные каникулы на карантине: Рожкова сказала, как ими воспользоваться

В Нацбанке Украины напомнили, что кредитные каникулы, введенные в связи с карантином из-за коронавируса – это не прощение долгов, а лишь их отсрочка.

Об этом сказала первая замглавы НБУ Екатерина Рожкова во время брифинга в пятницу, 27 марта.

Кредиты в Украине

Как работают кредитные каникулы

"Кредитные каникулы это не прощение долгов, это отсрочка во времени. Это как школьные каникулы. Они заканчиваются и затем снова надо входить в обычный режим", – сказала Рожкова.

Она заявила, что даже на льготных условиях, в льготный период кредиты остаются кредитами и их надо будет возвращать и платить проценты.

"На сегодняшний день льготой является не остановки начисления процентов, а возможность отсрочки во времени до возможности их уплаты. Банки имеют обязательства и по ним они продолжают начислять проценты", – сказала Рожкова.

То есть, во время кредитных каникул проценты начисляться будут, но их можно не платить. Но после отмены карантина их все равно придется заплатить.

Какие кредиты подлежат реструктуризации

Также в НБУ сказали, что люди могут договориться с банком о реструктуризации кредита – то есть, об изменении условий и сроков его выплаты. В первую очередь это те кредиты, которые по состоянию на 1 марта обслуживались согласно кредитных договоров без просрочки, без каких-либо других проблемных вопросов.

На реструктуризацию кредитов могут претендовать и население, и бизнес. Предприниматели, которые из-за введения карантинных мероприятий полностью или частично временно потеряли доход

Рожкова напомнила, что для того чтобы воспользоваться возможностью, нужно обратиться в банк.

"Мы призываем банки активно действовать в этом направлении особенно в работе с населением. Автоматически кредитные каникулы не работают. Вы должны обратиться в банк – объяснить ситуацию и подтвердить, что временно полностью или частично потеряли доход из-за карантинных мероприятий", – сказала Рожкова.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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