Контракт на $624 млн: украинский лоукостер заказал пять новых Boeing

Первая украинская лоукост-авиакомпания SkyUp Airlines стала заказчиком пяти самолетов нового поколения Boeing 737 MAX.

Общая сумма заказа составляет 624 млн долларов, сообщает ЦТС.

В частности, украинская компания договорилась о поставке двух Boeing 737 MAX 8 и трех среднемагистральных Boeing 737 MAX 10.

По модели Boeing 737 MAX 10 SkyUp стала первой авиакомпанией-заказчиком не только в Украине, но и в странах Восточной Европы, Центральной Азии и СНГ.

Поставка первых пяти самолетов ожидается в 2023 году. Согласно условиям контракта, предусмотрена опция дозаказа еще пяти самолетов этих же моделей с аналогичными сроками поставки. Таким образом, планируется, что флот авиакомпании SkyUp в 2023-2024 годах пополнится сразу 10 воздушными судами.

"Boeing 737 MAX 8 емкостью 189 мест позволит нам осуществлять среднемагистральные рейсы (расстояние свыше 5000 км), а Boeing 737 MAX 10 емкостью 230 мест обеспечит нам выполнение чартерных программ на массовых направлениях, таких как Турция, Египет, Испания и других", – заявил генеральный директор SkyUp Евгений Хайнацкий.

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По его словам, оба типа воздушных судов имеют низкие операционные расходы, что позволит авиакомпании существенно снизить стоимость перелетов и предложить рынку качественный продукт по доступной цене.

В SkyUp отмечают, что на сегодняшний день флот авиакомпании составляют три самолета Boeing 737 Next Generation.

Украинский лоукостер намерен начать полеты уже в апреле текущего года: сначала это будут чартеры, а с середины лета состоятся первые регулярные рейсы по маршрутам Киев–Одесса и Харьков–Одесса.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Министерстве инфраструктуры рассказали о новых лоукостерах, которые зайдут на украинский рынок.