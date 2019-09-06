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8 сентября • обновлено в 11:39
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Контрабанда оружия? Украинские пограничники опровергли заявление Лукашенко

2.2т Читать материал на украинском

Украино-белорусская граница работает в штатном режиме и, вопреки заявлению президента Беларуси Александра Лукашенко, никаких дополнительных проверок на ней нет.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает "Укринформ".

"Пункты пропуска на границе с Беларусью работают в штатном режиме. Отмечу, что украинские пограничники не фиксируют скопления очередей на выезд из Украины в направлении Беларуси, которые были бы связаны с пристальным работой белорусских пограничников, исходя из заявлений от белорусской стороны. Мы также не фиксируем увеличение отказов граждан в пересечении границы пограничниками Беларуси", – отметил Демченко.

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Лукашенко уличили во лжи об Украине

Лукашенко уличили во лжи об Украине

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Тема
Отношения Украины и Беларуси
Персона
Александр Лукашенко
Место
Украина
Тег
скандалы
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Нем Александр
Нем Александр
Интересно у вас получается. Когда Лукашенко высказывается о каких-то вопросах с Россией, особенно острых, то он правду говорит, а когда про вопросы касающееся нашего государства, то он всё врёт.) И вы с языком у рта спешите опровергнуть его слова. Как-то двойственно. Или (подмигивая) когда выгодно, то выгодно. А то, мы тут все не знаем сколько с оружеек МВД, оружия пропало в 2014 и сколько с АТО оружия "гуляет" по Украине. Конечно не знаем и не слыхивали и отчетов МВД и СБУ о регулярных задержаниях не читаем, кого с гранатой, кого с автоматами, а кого и с более серьёзными вещами. Конечно не знаем, конечно Лукашенко всё врёт.)
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