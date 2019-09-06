Контрабанда оружия? Украинские пограничники опровергли заявление Лукашенко

Украино-белорусская граница работает в штатном режиме и, вопреки заявлению президента Беларуси Александра Лукашенко, никаких дополнительных проверок на ней нет.
Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает "Укринформ".
"Пункты пропуска на границе с Беларусью работают в штатном режиме. Отмечу, что украинские пограничники не фиксируют скопления очередей на выезд из Украины в направлении Беларуси, которые были бы связаны с пристальным работой белорусских пограничников, исходя из заявлений от белорусской стороны. Мы также не фиксируем увеличение отказов граждан в пересечении границы пограничниками Беларуси", – отметил Демченко.
Лукашенко уличили во лжи об Украине
Как сообщал OBOZREVATEL:
3 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего из этой страны потока оружия.
В свою очередь пресс-секретарь Государственного пограничного комитета Беларуси Антон Бычковский уточнил, что границу закрыли не для всех украинцев, а лишь "для незаконопослушных граждан и преступных элементов".
Беларусь не закрыла государственную границу с Украиной, а только укрепила охрану якобы для недопущения нелегального ввоза оружия. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности страны Станислав Зась. Он также подчеркнул, что пункты пропуска власти не закрывали.
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