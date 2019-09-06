Контрабанда оружия? Украинские пограничники опровергли заявление Лукашенко

Украино-белорусская граница работает в штатном режиме и, вопреки заявлению президента Беларуси Александра Лукашенко, никаких дополнительных проверок на ней нет.

Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает "Укринформ".

"Пункты пропуска на границе с Беларусью работают в штатном режиме. Отмечу, что украинские пограничники не фиксируют скопления очередей на выезд из Украины в направлении Беларуси, которые были бы связаны с пристальным работой белорусских пограничников, исходя из заявлений от белорусской стороны. Мы также не фиксируем увеличение отказов граждан в пересечении границы пограничниками Беларуси", – отметил Демченко.

Лукашенко уличили во лжи об Украине

Как сообщал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!