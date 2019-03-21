Конфискацию отложили: в споре "Нафтогаза" с "Газпромом" произошел новый поворот

Лондонский коммерческий суд запретил российскому газовому монополисту "Газпром" выводить активы из Англии и Нидерландов.

Как сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", слушания по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража в транзитном деле между "Нафтогазом" и "Газпромом" прошли 15 марта.

Также суд отложил конфискацию активов российской компании в пользу "Нафтогаза" до окончательного решения апелляционного суда Швеции, в котором "Газпром" оспаривает свой проигрыш в Стокгольмском арбитраже.

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Кроме того, газовый монополист РФ обязан в течение 28 дней с момента удовлетворения ходатайства предоставить денежное обеспечение на счет суда или эскроу счет (счет, который используется владельцем контрольного пакета акций для выплаты средств акционерам. — Ред.) одного из лондонских банков в качестве гарантии выполнения требований суда.

"Это не отменяет обязанностей "Газпрома" насчет не сокрытия активов и не вывода их с территории Англии", — подчеркнули в "Нафтогазе".

Если "Газпром" будет уклоняться от выполнения решения Английского коммерческого суда, к нему будут применены санкции в виде штрафов или привлечения к уголовной ответственности директоров или иных должностных лиц компании.

Отмечается, что "Нафтогаз" в свою очередь сможет беспрепятственно продолжить выполнение решения Стокгольмского арбитража на территории Англии и Уэльса.

Как писал OBOZREVATEL, Украина намерена подать иск против "Газпрома" за нарушение европейского законодательства в сфере конкуренции.

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